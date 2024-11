Samsung prosegue con la distribuzione di nuove patch di sicurezza e rilascia aggiornamenti per Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra e Samsung Galaxy Tab A9+, ma HONOR non resta a guardare: la casa cinese rende infatti disponibili diverse novità con un consistente update per HONOR Magic5 Pro. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti in rollout.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Iniziamo da Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, che stanno iniziando ad accogliere a partire dagli Stati Uniti un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre 2024. Dopo l’update distribuito su Samsung Galaxy Tab S7 FE e quindi sulla serie Galaxy S24, il produttore prosegue con le più recenti patch, e questa volta siamo anche a conoscenza dei cambiamenti.

Il bollettino diffuso da Samsung proprio in queste ore parla di correzioni per 38 vulnerabilità riguardanti il sistema operativo Android in generale (CVE) e per 13 vulnerabilità relative più nello specifico ai dispositivi della casa di Seoul (SVE). Questa volta non sono state segnalate vulnerabilità “critiche”, ma ce ne sono comunque alcune di livello “elevato”.

I firmware per la serie Galaxy S23 terminano con CXI8 e sono in distribuzione a partire dagli Stati Uniti: probabilmente basterà qualche ora per vederli allargarsi a livello europeo. Insieme ai fratelli di quest’anno, i flagship 2023 stanno aspettando con trepidazione l’arrivo del programma beta della One UI 7 e di Android 15: il debutto potrebbe avvenire entro questo mese, anche se probabilmente l’Italia non sarà neanche stavolta tra i Paesi coinvolti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab A9+

Aggiornamento di sicurezza anche per Samsung Galaxy Tab A9+, ma non parliamo dello stesso visto qui sopra: il tablet Android sta accogliendo in questi giorni in Italia le patch di sicurezza di ottobre 2024, sia nella versione Wi-Fi sia in quella 4G.

I firmware in rollout sono i X21*XXS4CXJ8 e portano la correzione di 30 vulnerabilità (CVE) che riguardano il sistema operativo (di cui 2 contrassegnate come di livello critico) e di 12 che interessano esclusivamente i dispositivi della gamma Samsung Galaxy (SVE). Non sembrano essere state integrate ulteriori novità.

Novità aggiornamento HONOR Magic5 Pro

Aggiornamento pesante in rollout in Italia per HONOR Magic5 Pro: lo smartphone sta accogliendo in queste ore MagicOS 8.0.0.172 (C431E3R2P2), che richiede un download di poco più di 1,3 GB.

La lista delle novità è piuttosto lunga e per quanto riguarda la sicurezza comprende le patch di ottobre 2024 e l’integrazione dell’obbligo di autenticazione utente per la connessione USB: quando si seleziona “Trasferisci foto” o “Trasferisci file/Android Auto“, viene visualizzato un messaggio di verifica per garantire un trasferimento dati più sicuro.

Non è ovviamente finita qui, perché il changelog parla di tanto altro:

introdotta la nuova proporzione di visualizzazione 16:9 : per provarla basta andare in “Fotocamera > Impostazioni > Proporzione > 16:9“;

: per provarla basta andare in “Fotocamera > Impostazioni > Proporzione > 16:9“; la funzione Time-lapse è stata migliorata con l’aggiunta di un menu per la modalità Pro e di modelli per diversi scenari;

la nuova funzione Light painting può catturare la traiettoria di una sorgente luminosa in movimento: per provare la funzione basta andare in “Fotocamera > Altro > Light painting“;

può catturare la traiettoria di una sorgente luminosa in movimento: per provare la funzione basta andare in “Fotocamera > Altro > Light painting“; ora è possibile salvare come icone nella home le combinazioni di app in modalità schermo diviso, toccando il pulsante al centro del divisore;

in modalità schermo diviso, toccando il pulsante al centro del divisore; ottimizzata l’esperienza utente della sfera di assistenza in modalità orizzontale, evitando che si sovrapponga alla fotocamera frontale;

ora è possibile aggiungere e rimuovere filigrane: basta scattare una foto, aprirla e selezionare “Modifica > Filigrana > Opzioni filigrana: Originale, Filigrana di testo o Filigrana cornice“;

basta scattare una foto, aprirla e selezionare “Modifica > Filigrana > Opzioni filigrana: Originale, Filigrana di testo o Filigrana cornice“; ottimizzato il layout dell’area notifiche, con un’interfaccia più snella e visivamente accattivante;

ampliato il numero di app di terze parti supportate da App gemella : si aggiungono X, Amazon Shopping, Flipkart, Waze, Where is my Train, Pinterest, Grab, TikTok e WhatsApp Business; per provare la funzione basta andare in “Impostazioni > App > App gemella“;

: si aggiungono X, Amazon Shopping, Flipkart, Waze, Where is my Train, Pinterest, Grab, TikTok e WhatsApp Business; per provare la funzione basta andare in “Impostazioni > App > App gemella“; resi disponibili tre livelli di risoluzione per la qualità video delle registrazioni dello schermo (480p, 720p e 1080p); per modificarla basta andare in “Impostazioni > Funzioni accessibilità > Registrazione schermo > Qualità video“;

(480p, 720p e 1080p); per modificarla basta andare in “Impostazioni > Funzioni accessibilità > Registrazione schermo > Qualità video“; ora è possibile unire i registri chiamate in base ai contatti tramite una finestra di richiesta, in modo da semplificare l’interfaccia;

aumentata la dimensione del testo nella barra di stato e formattato in grassetto il testo delle icone per facilitare la lettura delle informazioni;

risolto un problema di consumo di energia anomalo in alcuni scenari;

migliorata la stabilità del sistema.

L’aggiornamento è in distribuzione in Italia e non dovreste fare fatica a trovarlo.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy Tab A9+ e HONOR Magic5 Pro

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra e Samsung Galaxy Tab A9+ potete passare dalle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Per controllare l’arrivo di novità su HONOR Magic5 Pro potete invece passare dal percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo della ricerca, non dovete fare altro che attendere qualche ora o giorno per poi riprovare.

grazie a Daniele D. per la segnalazione e lo screenshot di HONOR