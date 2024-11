Il team di sviluppatori di Samsung è da tempo al lavoro sull’ottimizzazione di One UI 7, l’interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 15, con l’obiettivo di metterla quanto prima a disposizione del maggior numero possibile di utenti.

E nelle scorse ore il popolare leaker Tarun Vats ha diffuso su X delle interessanti informazioni su quelli che dovrebbero essere i programmi di Samsung per quanto riguarda gli aggiornamenti.

One UI 7 Beta sta per arrivare sulle serie Samsung Galaxy S24 e Galaxy S23

In particolare, il leaker ha pubblicato due immagini che confermano la creazione nel forum del colosso coreano delle pagine dedicate ai programmi beta di One UI 7 per gli smartphone delle serie Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S24, lasciando intendere che l’apertura della fase di test pubblica si avvicina a grandi passi.

Ed un altro contributo dedicato a coloro che attendono con impazienza l’avvio della fase pubblica dei test di One UI 7 è arrivato sempre nelle scorse ore da un altro popolare leaker come Ice Universe, che su X ha reso noto che al team di sviluppatori di Samsung dovrebbe essere sufficiente un paio di settimane per dare il via alle danze.

In pratica, intorno alla metà di novembre i primi possessori degli smartphone delle serie Samsung Galaxy S23 e Galaxy S24 dovrebbero essere in grado di provare le novità introdotte dal colosso coreano con la nuova interfaccia e Android 15.

Ovviamente la prima release di One UI 7 Beta probabilmente presenterà ancora qualche bug da risolvere e, pertanto, gli utenti interessati a provarla dovranno armarsi di pazienza.

Ad ogni modo, nel corso dei prossimi giorni dovremmo saperne di più.