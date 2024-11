Chi acquista uno smartphone o un tablet Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o le caratteristiche ma anche per il supporto software che è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

Ciò vale anche per gli smartwatch e la conferma è arrivata nelle scorse ore: è stata svelata, infatti, la data in cui il colosso coreano avrebbe in programma di avviare il rilascio dell’aggiornamento che porterà sui modelli della serie Samsung Galaxy Watch6 la nuova interfaccia One UI 6 Watch.

La serie Samsung Galaxy Watch6 si aggiorna a One UI 6 Watch

Ricordiamo che il team di sviluppatori del colosso coreano è in ritardo per quanto riguarda il rilascio di questo aggiornamento per la serie Samsung Galaxy Watch6 e nel mese di settembre sul forum ufficiale ha ipotizzato il via al roll out tra ottobre e novembre.

Ebbene, ottobre è oramai finito e novembre a quanto pare è il mese nel corso del quale gli smartwatch del produttore coreano si aggiorneranno alla nuova versione dell’interfaccia.

Almeno ciò è quanto è stato sostenuto nelle scorse ore dal leaker CID, che su X ha pubblicato la seguente immagine che dovrebbe svelare la data di rilascio dell’atteso update:

Martedì 12 novembre l’interfaccia One UI 6 Watch dovrebbe sbarcare su Samsung Galaxy Watch6 e su Samsung Galaxy Watch6 Classsic (sia in versione da 43 mm che in versione da 47 mm), portando con sé varie ottimizzazione e le ultime patch di sicurezza.

C’è da precisare che questa data secondo il leaker riguarda i modelli venduti in Canada ma potrebbe essere relativa anche a quelli commercializzati in Europa (oppure variare solo di qualche giorno). Staremo a vedere.