Sono trascorsi all’incirca due mesi dal lancio dei nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch7 e Samsung Galaxy Watch Ultra, entrambi portati al debutto con preinstallato il sistema operativo in versione One UI 6 Watch e se le generazioni precedenti sono ancora in attesa, qualcosa si muove per le serie Samsung Galaxy Watch6 e Watch5, destinatarie in queste ore di nuove versioni beta dell’agognata release.

One UI 6 Watch Beta 8 per Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic

Per gli ex modelli di riferimento Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Watch6 Classic si tratta della versione Beta 8 di One UI 6 Watch, che li avvicina ulteriormente al roll out dell’aggiornamento stabile. Nella fattispecie, il rilascio è stato segnalato sulla community ufficiale di Samsung e riguarda per adesso soltanto Corea del Sud e USA, con buone probabilità di un allargamento a stretto giro a tutti i Paesi nei quali il produttore ha attivato il Beta Program.

Come potete vedere dallo screenshot riportato, si tratta della versione firmware ZXJ3 e il file OTA presenta dimensioni di circa 150 MB. Il changelog ufficiale parla di ulteriori miglioramenti di stabilità e prestazioni, di una migliore gestione dei consumi energetici — con ricadute positive sulla durata della batteria; non mancano correttivi di problemi emersi con le beta precedenti e le patch di sicurezza sono quelle di ottobre 2024 per entrambi i modelli.

Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro tengono il passo

Samsung non ha trascurato neppure i modelli di due anni fa: mentre, come abbiamo appena visto, quelli di una generazione fa stanno ricevendo la Beta 8, per Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro è in distribuzione la Beta 7 di One UI 6 Watch, opportunamente annunciata sul forum ufficiale dal Beta Operation Manager.

L’annuncio riguarda il mercato sudcoreano e il contenuto dell’aggiornamento di Samsung sembra simile a quello della Beta 8 per i Watch6. Infatti, il changelog ufficiale — comune ai due update — è il seguente:

System stabilization.

Performance optimization.

Improvements to battery life.

Improved network connection for some operators (LTE models).

Other miscellaneous improvements.

Come aggiornare gli smartwatch Samsung

Purtroppo il programma beta della One UI 6 Watch non è disponibile in Italia, ma solo in Paesi selezionati come Corea del Sud e Stati Uniti. Se volete comunque controllare l’arrivo di aggiornamenti per uno dei quattro modelli elencati nei paragrafi precedenti, potete aprire l’app Galaxy Wearable sullo smartphone collegato, selezionare il dispositivo, successivamente la voce “Impostazioni orologio“, quindi “Aggiornamento software > Scarica e installa“.

La distribuzione della One UI 6 Watch stabile dovrebbe partire nelle prossime settimane.