Samsung è impegnata ormai da diversi mesi nello sviluppo dell’interfaccia One UI 6 Watch per gli smartwatch delle generazioni precedenti, ad oggi infatti solo Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra possono vantare la versione appena menzionata basata su Wear OS 5, grazie alla quale possono beneficiare di alcune funzionalità Galaxy AI oltre che di una serie di modifiche grafiche.

Già da qualche tempo in realtà sono disponibili le versioni Beta della One UI 6 Watch per i Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, ma l’azienda ha recentemente annunciato che per la versione stabile ci sarà da attendere ancora un po’.

Considerato il ritardo il colosso ha deciso di farsi perdonare, offrendo agli utenti possessori degli orologi delle precedenti generazioni un assaggio della nuova interfaccia.

Samsung rilascia i quadranti della One UI 6 Watch per gli orologi delle vecchie generazioni

Sono diversi gli utenti possessori di un Galaxy Watch delle precedenti generazioni che attendono con ansia il rilascio della nuova interfaccia proprietaria One UI 6 Watch sui propri dispositivi, l’azienda è quindi in ritardo rispetto all’iniziale tabella di marcia e, per quanto non si conoscano dettagli particolari, è stata la stessa società a comunicare come siano ancora al vaglio alcuni problemi importanti che rischiano di inficiare la stabilità dell’interfaccia, oltre ad una serie di altre questioni in sospeso che necessitano di essere risolte.

Per farsi perdonare e per introdurre sugli smartwatch meno recenti un tocco di One UI 6 Watch, l’azienda sta rilasciando alcuni quadranti della nuova interfaccia tramite l’app Galaxy Wearable: sembra infatti che alcuni utenti, all’apertura dell’app, vengano accolti da un banner che menziona alcuni quadranti in evidenza e che li invita ad ottenere alcune watch faces della nuova versione One UI Watch.

Cliccando sul banner l’utente ha accesso a tre nuovi quadranti, Spatial Number, Simple Digital e Ultra Info Board, ognuno accompagnato da un apposito tasto per effettuarne il download, potendo così di dare una rinfrescata al design del proprio smartwatch.

Samsung non ha fornito tempistiche precise per il rilascio della One UI 6 Watch sugli smartwatch delle precedenti generazioni, gli utenti sono quindi costretti a pazientare ancora un po’ visto che l’update potrebbe essere rilasciato tra ottobre e novembre.