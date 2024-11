Google sta espandendo a più mercati le AI Overviews in Search annunciate alla conferenza per sviluppatori lo scorso maggio e uscite al di fuori degli Stati Uniti lo scorso agosto.

Secondo quanto dichiarato dal colosso di Mountain View si tratta della più grande espansione di questa funzionalità di intelligenza artificiale, ora disponibile in oltre 100 paesi ma non ancora disponibile nell’Unione Europea.

Google espande la disponibilità dei riassunti IA per i risultati di ricerca

Le AI Overviews in Search (letteralmente riassunti IA nella Ricerca) sono una nuova funzionalità di Google che sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire riassunti generati automaticamente dei risultati di una ricerca.

Inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti ma poi resa disponibile anche in Regno Unito, India, Giappone, Indonesia, Messico e Brasile, la funzionalità sarà distribuita in oltre 100 paesi e territori in tutto il mondo a partire da questa settimana, raggiungendo il miliardo di utenti.

Tra le new entry troviamo il Canada, molti paesi dell’Asia, molti paesi dell’Africa e molti paesi del Medio Oriente (trovate qua la lista completa). Niente Unione Europea: gli utenti del Vecchio Continente (anche quelli italiani) dovranno attendere ancora un po’.

Inoltre, come parte dell’aggiornamento, in tutte le zone dove la funzionalità è disponibile sarà possibile ricevere i riassunti generati dall’IA in una qualsiasi delle lingue supportate (giapponese, hindi, indonesiano, inglese, portoghese e spagnolo).

IA: una scelta vincente per il colosso di Mountain View

Google è entrata a gamba tesa nell’era dell’intelligenza artificiale, rivoluzionando completamente il proprio ecosistema fatto di software e dispositivi per implementare ovunque tutte le potenzialità dell’IA di Gemini e non solo: gli ultimi servizi ad accogliere novità in tal senso, annunciate in settimana, sono l’integrazione di Gemini in Google Maps, in Waze e in Google Earth.

Il fatto che questa strategia si stia rivelando corretta è testimoniato dai risultati finanziari del terzo trimestre del 2024: crescono i ricavi dalle divisioni che più di tutte sono pervase in maniera sempre più forte dall’IA, inclusi i dispositivi, con i Pixel 9 che fanno registrare record di vendite per il colosso di Mountain View nell’ultimo trimestre.