Alphabet, la società madre di Google, ha recentemente pubblicato i dati finanziari del terzo trimestre 2024, un trimestre abbastanza solido e guidato sempre più intensamente dall’intelligenza artificiale.

Il colosso di Mountain View sta infatti continuando a implementare l’IA in ogni dove, tra app, servizi e (da oltre un anno) dispositivi: gli ultimi arrivati sul mercato sono i Google Pixel 9, smartphone pervasi dall’IA che hanno fatto registrare un record per quanto concerne i ricavi dell’azienda dal comparto smartphone. Scopriamo tutti i dettagli.

Nella giornata di martedì, il CEO di Alphabet e Google, Sundar Pichai, ha evidenziato il ruolo cruciale che ha l’intelligenza artificiale nel guidare l’innovazione attraverso i vari prodotti e servizi di un’azienda sempre più leader proprio in quel settore.

Il colosso di Mountain View ha integrato il suo modello linguistico avanzato, Gemini, in una vasta gamma di applicazioni, tra cui Google Maps, con l’obiettivo di rivoluzionare l’esperienza utente. Il prossimo passo si concretizzerà con l’arrivo di Project Astra che permetterà a Big G di creare un “agente IA universale” che possa essere utile nella vita di tutti i giorni.

Un aspetto particolarmente interessante è l’utilizzo dell’IA per la progettazione e lo sviluppo del codice stesso: oltre il 25% del nuovo codice di Google è ora generato da algoritmi di intelligenza artificiale, ottimizzando i processi di sviluppo e accelerando l’introduzione di nuove funzionalità.

In generale, i risultati finanziari del terzo trimestre (potete trovare qua il report completo) confermano la validità di questa strategia: 88,3 miliardi di dollari (+15% rispetto allo stesso periodo dello scosso anno) di ricavi, divisi tra i 49,4 miliardi di dollari provenienti dalle divisioni Google Search, gli 8,9 miliardi di dollari provenienti da YouTube e i 10,7 miliardi di dollari provenienti da abbonamenti, piattaforme e dispositivi Made by Google.

Sembra che gli azionisti abbiano davvero apprezzato il report fornito dal colosso di Mountain View, tant’è che le azioni in borsa hanno subito un rialzo di 10,08$ subito dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre. Il CEO Sundar Pichai ha così commentato la vicenda:

L’impulso all’interno dell’azienda è straordinario. Il nostro impegno per l’innovazione, così come il nostro focus a lungo termine e gli investimenti nell’IA, stanno dando i loro frutti, con consumatori e partner che beneficiano dei nostri strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

In Ricerca, le nostre nuove funzionalità AI stanno ampliando ciò che le persone possono cercare e come lo cercano. Nel Cloud, le nostre soluzioni AI stanno contribuendo a una più profonda adozione dei prodotti da parte dei clienti esistenti, ad attrarre nuovi clienti e a vincere contratti più grandi. E i ricavi totali di YouTube da pubblicità e abbonamenti hanno superato i 50 miliardi di dollari negli ultimi quattro trimestri per la prima volta.

Abbiamo generato una forte crescita dei ricavi nel trimestre, e i nostri continui sforzi per migliorare l’efficienza hanno contribuito a migliorare i margini. Non vedo l’ora di guidare ulteriori progressi per consumatori, clienti e creatori a livello globale.