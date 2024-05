Siamo nel pieno dell’era dell’intelligenza artificiale, ed i big sono continuamente alla ricerca di nuove soluzioni per poterla sfruttare. Nell’ultimo I/O di Google del 14 Maggio scorso si è parlato quasi esclusivamente di intelligenza artificiale, e proprio durante l’evento è stato presentato il nuovo motore di ricerca, un vero e proprio rinnovamento del sistema, che aiuterebbe gli utenti a trovare velocemente ciò che cercano, grazie all’intelligenza artificiale che fornirà dei riassunti rispondendo direttamente alle query degli utenti. Attualmente il “nuovo” motore di ricerca è già in funzione negli Stati Uniti, ma tuttavia non è ancora chiaro quando verrà introdotto negli altri paesi.

Questi riassunti generati dall’ai, che vengono mostrati direttamente nei risultati di ricerca, servono ad offrire una panoramica molto rapida e sintetica delle risposte, in modo da fornire informazioni rilevanti senza che l’utente debba scorrere tra i risultati di ricerca. Tutto ciò può servire a rendere l’esperienza di ricerca molto più immediata.

In un recente aggiornamento, Google ha annunciato che presto inizierà a testare anche annunci di ricerca e shopping direttamente all’interno dei riassunti, infatti in un esempio condiviso da Google, viene mostrato come il motore di ricerca elenca una risposta alla domanda effettuata dall’utente, e proprio sotto ai suggerimenti generati dall’intelligenza artificiale, appare una nuova sezione “Sponsorizzata” con un carosello di prodotti.

Google dichiara, inoltre, che mostrerà gli annunci sotto ai riassunti solo quando saranno rilevanti sia per la query di ricerca che per le informazioni date dalla panoramica. Per quanto riguarda gli inserzionisti Google che gestiscono già campagne pubblicitarie, diventeranno automaticamente idonei per apparire nelle panoramiche. Attualmente tutto ciò è in fase di sviluppo e verrà ottimizzato gradualmente: “Mentre andiamo avanti, continueremo a testare e apprendere nuovi formati, ottenendo feedback dagli inserzionisti e dall’industria,” scrive Google.

Non abbiamo ancora informazioni su quando i riassunti ai di Google verranno introdotti in Italia, ma resta da vedere come l’integrazione degli annunci pubblicitari influenzerà l’esperienza degli utenti, infatti sarà un po’ contraddittorio utilizzare l’intelligenza artificiale per ottenere un rapido riassunto e semplificare la navigazione agli utenti per poi magari creare ancora più confusione tra i risultati di ricerca inserendo annunci pubblicitari. Rimane solo da scoprire se questa nuova integrazione potrà portare ad ulteriori progressi nel contesto della ricerca online.