Giornata di annunci per Google che si appresta a portare tante funzionalità di intelligenza artificiale, incluso Gemini, nei propri servizi dedicati alle mappe e alla navigazione, ovvero Google Maps, Google Earth e Waze.

Abbiamo già discusso in due articoli dedicati sia le novità legate a Maps che le novità legate a Waze. In questo articolo ci concentriamo sulle novità che si apprestano a sbarcare su Google Earth, il servizio che mette a disposizione (anche tramite app) la mappatura completa del nostro pianeta con foto satellitari e vari strati (layer) informativi di altra natura, e alla suite di strumenti e servizi per sviluppatori Google Maps Platform.

L’IA generativa sbarca su Google Earth e Google Maps Platform

Come anticipato in apertura, Google ha annunciato nuove funzionalità basate sull’IA che investono Google Earth e la Google Maps Platform:

Oggi, introduciamo nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per Google Maps Platform e Google Earth per fornire a sviluppatori e urbanisti informazioni fresche e reali e per aiutare a risolvere problemi geospaziali.

Google Earth fornisce informazioni più approfondite in minor tempo grazie a Gemini

Google continua ad integrare Gemini all’interno di moltissime app e servizi: l’assistente smart basato sull’IA Made by Google è ora integrato all’interno di Google Earth, per consentire a tutti coloro che consultano il servizio di accedere a informazioni più approfondite e di ridurre drasticamente il tempo necessario per analizzare i dati.

Immagina che un pianificatore dei trasporti voglia installare nuovi caricatori per veicoli elettrici (EV) nella sua città. Tutto ciò che deve fare è chiedere: “Puoi mappare i cinque codici postali con il minor numero di caricatori EV rispetto alla loro dimensione geografica?” Google Earth utilizza un ragionamento multi-step per determinare i cinque codici postali con il minor numero di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, quindi genera una visualizzazione personalizzata utile. Puoi anche approfondire questa query e chiedere se ci sono hotel e centri commerciali che non hanno caricatori EV entro una certa distanza.

Questa funzionalità è stata sviluppata in collaborazione con Google Research e X (non il social network ma la “fabbrica dei progetti ambiziosi”) e sarà disponibile in fase di test dal mese prossimo (è necessario iscriversi tramite questo link per sperare di essere selezionati per questa fase di test).

Google Maps Platform: arriva la funzionalità “Grounding with Google Maps”

La suite di strumenti per sviluppatori Google Maps Platform, sfruttata da oltre dieci milioni tra app e siti Web, consente agli sviluppatori di includere all’interno delle proprie app e servizi informazioni utili sui luoghi e sulla navigazione.

Google Maps Platform accoglie (momentaneamente in forma sperimentale) la funzionalità Grounding with Google Maps, pensata per consentire agli sviluppatori di utilizzare i dati sui luoghi presenti nell’enorme database del colosso di Mountain View per creare app e servizi basati sull’intelligenza artificiale generativa: le rirposte generate dai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) saranno naturali e contestuali, consapevoli (in tempo reale) degli aggiornamenti apportati agli oltre 250 milioni di luoghi presenti all’interno di Google Maps.

Immagina di essere uno sviluppatore per un sito web di affitti immobiliari. Tramite il chatbot del tuo sito web, un cliente potrebbe chiedere “Quali opzioni di fitness ci sono vicino a questo appartamento?” Utilizzando Grounding with Google Maps, sarai in grado di mostrare le ultime informazioni sulla zona, tra cui recensioni e orari di apertura delle palestre nelle vicinanze, oltre a quanto presto o tardi è aperto il posto, rendendo facile per il cliente prendere una decisione informata.

Il riepilogo dei luoghi basato sull’IA arriverà sui veicoli Rivian

In scia agli annunci fatti al Google I/O per l’API Places, la una nuova funzionalità che consente agli sviluppatori di mostrare riepiloghi sui luoghi (ristoranti, negozi, supermercati) generati dall’IA sbarcherà il mese prossimo sul sistema di infotainment dei veicoli Rivian, mostrando ai conducenti informazioni sui luoghi a colpo d’occhio.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Earth

Qualora siate interessati a provare per la prima volta l’app Google Earth sul vostro smartphone Android, o semplicemente nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, vi basterà cliccare sul badge sottostante per aprire la pagina dell’app sul Google Play Store ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).

L’app Google Earth è disponibile anche su iPhone e potete scaricarla (o aggiornarla) sul vostro dispositivo attraverso l’App Store di Apple: per farlo, sarà sufficiente seguire questo link ed effettuare un tap su “Ottieni” (o su “Aggiorna“).