Google sta testando una riprogettazione del feed Discover accessibile all’estrema sinistra delle schermate iniziali di Android e nell’App Google. Nel frattempo anche il widget della Ricerca Google sta ricevendo una “novità”, ossia il tema dei colori personalizzati che era stato precedentemente eliminato. Ecco cosa c’è in cantiere.

Google sperimenta una riprogettazione del feed Discover

Il design attuale di Google Discover mostra immagini, testo e pulsanti direttamente su uno sfondo chiaro o scuro, con articoli e annunci separati da una linea divisoria. Ora Google sta testando una riprogettazione che posiziona ogni elemento in una scheda e le immagini sono decisamente più alte, inoltre i pulsanti “Raccolta” e “Condividi” sono stati spostati all’interno del menu a tre punti.

Previous Next Fullscreen

Google Discover mostra anche un tipo di scheda che indica l’argomento in alto con la possibilità di seguirlo rapidamente con un pulsante “+”. Questa riprogettazione di Google Discover sembra più conforme al design Material 3, ma appare ancora piuttosto disordinata. Attualmente è visibile per alcuni utenti dell’ultima versione beta 15.43 dell’App Google.

Il widget della Ricerca Google riottiene il tema personalizzato

Quando Google ha riprogettato l’interfaccia di personalizzazione per il widget della barra della Ricerca, le opzioni del tema erano “Sempre chiaro o scuro”, “Sistema” e “Dispositivo (colore dinamico)”. L’ultima versione beta dell’App Google introduce un tema personalizzabile attraverso dei controlli che regolano la tonalità, la saturazione e la trasparenza del widget e nell’angolo in alto a destra è disponibile il pulsante “Reimposta”. I cursori utilizzano l’ultimo design Material 3.

Per personalizzare il widget di ricerca è sufficiente aprire l’App Google e toccare l’avatar del profilo nell’angolo in alto a destra, quindi andare nelle Impostazioni e cercare la voce per personalizzare il widget. Il tema personalizzato per il widget di Ricerca Google non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma dovrebbe esserlo entro qualche settimana.