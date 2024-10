Google non è mai stata protagonista nel mercato degli smartphone, ma le vendite dei dispositivi Pixel continuano a crescere e i dati del terzo trimestre del 2024 confermano questa tendenza.

In un nuovo report di Counterpoint Research si apprende che il mercato complessivo degli smartphone nel terzo trimestre del 2024 ha registrato un aumento del 2%. I primi cinque produttori di smartphone continuano a mantenersi stabili, con Samsung in testa, seppur in calo al 19% rispetto al 20% dello stesso periodo dell’anno scorso, mentre Apple si è attestata al 16% su base annua e Xiaomi è balzata al 14%. OPPO e Vivo completano la classifica dei migliori cinque produttori con il 9% ciascuno.

Counterpoint afferma che sia Motorola che Huawei stanno registrando una crescita annua di circa il 30% a livello mondiale e Motorola ha anche registrato il volume di vendite più alto di sempre nel trimestre.

La serie Google Pixel 9 è partita molto bene

Anche se non condivide numeri, Counterpoint afferma che Google ha registrato i suoi “volumi di smartphone più alti di sempre in un trimestre nel Q3 2024”, grazie alla scia di Google Pixel 8a lanciato a maggio e soprattutto al lancio della serie Google Pixel 9 avvenuto in agosto.

A giudicare da questi dati di mercato è abbastanza ovvio che la serie Google Pixel 9 sia iniziata con il piede giusto.