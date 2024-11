Con l’ultimo aggiornamento di Google Play Store vengono introdotti diversi cambiamenti che consentono agli sviluppatori di produrre contenuti più incisivi per la promozione delle app e per gli utenti di fruire di un’esperienza più coinvolgente e personalizzata durante la navigazione.

Video a schermo intero e nuove funzionalità durante l’utilizzo del Play Store

Una delle prime novità previste da questo aggiornamento riguarda i contenuti video e va a migliorare il modo in cui vengono visualizzati sul Play Store. La novità riguarda l’introduzione di video in verticale, disponibili per gli sviluppatori, e la possibilità per gli utenti Android di visualizzarli a schermo intero. È una modalità più immersiva che consente da una parte di mostrare più nel dettaglio le peculiarità di un’applicazione o di un gioco e dall’altro, ovviamente, di cogliere meglio queste caratteristiche.

Tra le funzionalità introdotte, invece, c’è l’arrivo dei suggerimenti personalizzati delle query di ricerca. In pratica ora accedendo alla pagina di ricerca Google Play Store propone delle query utili in base alle sue preferenze e interessi. Al momento la funzione è disponibile solamente in inglese ma Google conta nelle prossime settimane di ampliarla anche ad altre lingue.

Parallelamente sono stati introdotti anche dei filtri multi-selezione tramite i quali gli utenti possono ricevere raccomandazioni più mirate e personalizzate in base alle preferenze. Questa non è una novità vera e propria; era stata lanciata inizialmente solamente per i giochi e ora è stata estesa anche alla ricerca delle app.

Importanti cambiamenti anche per gli acquisti sul Play Store

Google è intervenuta anche nel rendere l’esperienza di acquisto più fluida e sicura. La prima novità riguarda la configurazione proattiva dei pagamenti. Google, infatti, incoraggia i propri utenti a impostare un metodo di pagamento in anticipo, sia nel Play Store che quando configurano un dispositivo Android o creano un account Google. Con questo approccio Google ha registrato solo lo scorso mese un aumento di circa il 3% sui tassi di conversione.

Parallelamente Google ha ampliato le opzioni di pagamento disponibili (tra cui carte di credito e PayPal) e prevede di aggiungerne di nuovi anche tenendo conto dei sistemi disponibili nei vari Paesi. Inoltre Google Play ha reso più facile per gli utenti scoprire e acquistare contenuti pertinenti. Questo è possibile quando nella Play Console (l’interfaccia usata dagli sviluppatori per gestire le proprie app su Google Play) vengono selezionati prodotti o contenuti in-app da mettere in evidenza; l’algoritmo di Google Play suggerirà in automatico agli utenti un’opzione correlata durante il processo di acquisto così da aumentare le probabilità che completi un acquisto aggiuntivo.

Un’altra funzionalità è quella che replica uno strumento presente anche negli e-commerce: il promemoria per il recupero del carrello abbandonato. In pratica quando un utente mostra interesse per un prodotto o un acquisto in-app ma non lo completa la volta successiva che navigherà nel Play Store riceverà un promemoria suggerendogli di completare l’acquisto lasciato in sospeso. Di default questa opzione sarà attiva ma potrà essere disattivata in qualsiasi momento dagli utenti.

Per un’esperienza di pagamento più sicura Google ha aggiunto il sistema di verifica degli acquisti tramite biometria (impronta digitale o riconoscimento facciale) eliminando la necessità di inserire la password del proprio account.

Infine sono state introdotte due novità anche per l’API “Play Integrity”. Si tratta dell’API che consente di rilevare e bloccare possibili frodi, bot o furti di dati assicurando che tutti utilizzino le app sviluppate in maniera corretta. Google fa sapere che le app e i giochi che utilizzano quest’API hanno l’80% in meno di utilizzi non autorizzati rispetto alle altre. Le novità riguardano innanzitutto la possibilità per gli sviluppatori di utilizzare una versione avanzata dei segnali di sicurezza basati sull’hardware del dispositivo. Questi segnali hardware, disponibili a partire da Android 13 rendono la verifica delle app e dei dispositivi più veloce e affidabile rendendo più difficile bypassare i controlli di sicurezza.

È inoltre stata aggiunta una funzionalità di rilevamento dei rischi d’accesso delle app. Questa funzione consente di individuare e intervenire contro le app che possono accedere a informazioni e dati sensibili, come la cattura dello schermo o il controllo del dispositivo.