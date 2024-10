Con l’aggiornamento ad Android 15 non ancora rilasciato sugli smartphone di Google, la stessa sorte è toccata anche alla One UI 7.0 di Samsung, che deve ancora vedere il rilascio di una versione beta. Questo non significa che internamente il colosso coreano non stia testando il nuovo aggiornamento e quest’oggi scopriamo alcune novità per quanto riguarda l’app della Galleria.

Mentre Samsung prosegue spedita con il rilascio dell’aggiornamento alla One UI 6.1.1, cominciando il rollout da Samsung Galaxy S24 e proseguendo poi con tanti altri modelli, in molti attendono il rilascio della versione beta della One UI 7.0, basata su Android 15 e che porterà diverse novità, estetiche e non solo, sui dispositivi Galaxy.

Chi ha avuto modo di provare il nuovo aggiornamento di Samsung ha elogiato la qualità delle animazioni e la loro reattività, mentre grazie ad alcuni leak abbiamo avuto modo di vedere i redesign delle icone di alcune app di sistema, tra cui quella della Galleria, oltre ad alcune novità per il cassetto delle app e la schermata di blocco.

L’app Galleria di Samsung sempre più simile a Google Foto

Parlando per l’appunto dell’app Galleria, pare che Samsung abbia intenzione di migliorare il motore di ricerca interno all’applicazione introducendo alcune funzionalità di intelligenza artificiale, in maniera simile a ciò che permette di fare già Google Foto.

Secondo il noto leaker Ice Universe, l’app Galleria della One UI 7.0 introdurrà, oltre a diverse migliorie e ottimizzazioni, un motore di ricerca interamente basato sull’IA, che permetterà all’utente di effettuare ricerche mirate all’interno del carosello delle foto attraverso un prompt di testo. Sebbene non sia stato specificato con esattezza come funzionerà la nuova ricerca, possiamo supporre che prenderà spunto dall’app di Google, in cui possiamo digitare specificatamente cosa cercare (per esempio potremmo cercare cose come “foto scattate a Roma a Natale 2023”).

La nuova ricerca dell’app Galleria va ad aggiungersi a tutte le altre funzioni IA già presenti nella versione dell’app per One UI 6.1.1, che al momento sono tutte relegate all’editing dei video e delle immagini. Per vederla in azione dovremo attendere il rilascio della versione beta della One UI 7.0, inizialmente previsto per luglio e posticipato a data da destinarsi: domani Samsung terrà l’annuale conferenza per gli sviluppatori, sperando possa darci notizie riguardo questo aggiornamento.