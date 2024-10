Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei tanti servizi che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti e ciò non comprende solo l’aggiunta (o, in alcuni casi, la rimozione) di funzionalità ma anche modifiche grafiche, così da offrire agli utenti un’esperienza che possa essere pure coerente.

E un esempio in tal senso è quello che ci arriva dal sito Web di Google Calendar, per il quale è stato implementato un nuovo look basato su Material Design 3 (così com’è già avvenuto per altri prodotti dell’azienda, tra cui Gmail e Drive).

Come cambia l’interfaccia di Google Calendar sul Web

Ad annunciare la novità è stato lo stesso team di Google con un post sul blog ufficiale, il quale ha precisato che con la nuova interfaccia gli utenti potranno contare su controlli (come i pulsanti, le finestre di dialogo e le barre laterali) più moderni e accessibili, su caratteri tipografici personalizzati da Google e altamente leggibili e su un’iconografia leggibile e nitida.

Inoltre, gli sviluppatori stanno anche introducendo la possibilità per gli utenti di alternare tra la modalità chiara, la modalità scura o l’opzione del tema predefinito del dispositivo (ciò attraverso il menu delle impostazioni, andando nella sezione dedicata all’aspetto), così da poter fare affidamento su un’esperienza di visualizzazione più comoda e personalizzabile (con la possibilità di ridurre l’utilizzo della batteria se necessario).

Google precisa che questi aggiornamenti sono applicabili all’intera esperienza Web del calendario, inclusa la visualizzazione dell’elenco delle attività (attraverso il sito di Google Tasks).

La nuova interfaccia è già in fase di rilascio ma potrebbe essere necessario attendere fino ad un paio di settimane prima di visualizzarla ed è disponibile per tutti gli utenti Google Workspace e per gli utenti con account Google personale.