La condivisione delle foto è una delle attività più frequenti tra quelle che eseguiamo ogni giorno tramite i nostri smartphone. Ora Google Foto sta introducendo una modifica al menu di condivisione con il quale rendere più comoda e veloce la selezione di immagini aggiuntive da inviare ai propri contatti. Un piccolo ma potenzialmente utile cambiamento.

Una nuova funzionalità nella schermata di condivisione delle immagini

La nuova modalità di condivisione è apparsa su alcuni device con Android 15 e fa parte di una serie di funzionalità, tra cui quella per modificare rapidamente le immagini prima di inviarle e quella per il backup automatico delle cartelle, che da Mountain View stanno prevedendo per Google Foto.

Prima di questa modifica quando si premeva “Condividi” (in basso a sinistra) all’interno di un’immagine in Google Foto si apriva un pannello con la possibilità di scegliere tra diverse app tramite le quali inviare l’immagine. In aggiunta ci sono anche opzioni quali Crea link, Aggiungi all’album, eccetera. Non è possibile aggiungere altre immagini da condividere simultaneamente se non premendo su Modifica. L’unica alternativa è quella di selezionare più foto prima di premere il pulsante Condividi.

Ora Google Foto amplierà la schermata di condivisione consentendo di scorrere verso sinistra e verso destra così da poter selezionare foto aggiuntive. Nella schermata di condivisione non è presente più il pulsante Modifica che viene sostituito da una barra che mostra l’anteprima delle immagini più recenti che è possibile scorrere, selezionare e deselezionare.

La novità è stata individuata su un Google Pixel 9 dopo l’aggiornamento ad Android 15 e su un iPhone e nonostante di per sé non rappresenti un cambiamento significativo è comunque un miglioramento per rendere l’esperienza di condivisione più semplice e veloce. In questo modo, infatti, la condivisione simultanea di più immagini può avvenire in diversi punti dell’app Google Foto.