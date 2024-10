Negli ultimi mesi, Amazon ha lanciato ripetuti allarmi riguardo a truffe sempre più sofisticate, e la situazione sta diventando davvero preoccupante. Recentemente, la piattaforma ha registrato un aumento significativo dei tentativi di frode, con un focus particolare sugli utenti Prime. In risposta, Amazon ha rilasciato un comunicato ufficiale per mettere in guardia i propri clienti.

Amazon non offre questo tipo di promozioni: state attenti

Già nel 2020, avevamo assistito a una truffa che utilizzava come “esca” un presunto regalo di un iPhone 12 Pro. Oggi, in redazione, è arrivata un’email che sembra seguire lo stesso copione, ma questa volta il premio promesso è un irresistibile iPhone 16 Pro. Questo nuovo tentativo di phishing mette a rischio gli utenti, e la prudenza è più che mai necessaria.

Questo ennesimo tentativo di phishing, arriva via e-mail, al contrario di quello del 2020 la cui ricezione avveniva generalmente via sms. L’oggetto della mail in questione è: “Festeggiare l’anniversario di Amazon con un iPhone 16 Pro”, invitando gli utenti a partecipare ad un breve sondaggio per poter ricevere il premio.

Il messaggio pur sembrando innocuo, presenta diversi segnali di allerta. L’email esorta gli utenti a rispondere a un sondaggio entro 24 ore, promettendo in cambio un regalo esclusivo. Tuttavia, cliccando sul link per partecipare, ci si ritrova su una pagina molto simile a quella di Amazon, dove viene richiesto di inserire informazioni sensibili, come indirizzo e dati della carta di credito, richiedendo un pagamento di 2 euro giustificato come rimborso per le spese di spedizione.

Questa è una pratica tipica del phishing, il cui rischio non è solo vedersi svuotare il conto corrente, ma anche attivare abbonamenti indesiderati o, nel peggiore dei casi, portare al furto di identità. Consigliamo vivamente, se ricevete questa o un’email simile, di controllare sempre il mittente, di non interagire con il contenuto e di cancellarla immediatamente.