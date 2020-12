Le truffe e le fregature sono purtroppo dietro l’angolo di questi tempi, sia che si tratti di negozi online che di tentativi di phishing. Se avete ricevuto un SMS da parte di “Amazon.it” che offre la possibilità di ottenere in regalo un iPhone 12 Pro nuovo fiammante o altri premi, sappiate che si tratta di un bel tentativo di phishing.

Amazon non sta regalando iPhone 12 Pro o nient’altro: occhio al phishing

In questi giorni sta tornando alla carica una delle varianti dei tentativi di phishing che abbiamo visto in questi mesi. Diversi utenti hanno ricevuto e stanno ricevendo SMS come quello qui sotto (o comunque dal contenuto molto simile), che invitano a completare brevi sondaggi o a inserire alcuni dati per ricevere in premio iPhone 12 Pro o altri premi/regali.

Si tratta ovviamente di una fregatura, che punta a sottrarre i dati e più nello specifico quelli della carta di credito: la scusa è quella di far pagare la spedizione (pochi spiccioli), ma in realtà probabilmente i malintenzionati puntano ad attivare abbonamenti a pagamento (o peggio). Non aprite neanche i link che trovate all’interno di questi SMS, ma cancellate direttamente i messaggi.

Come fanno ad avere nome e numero di telefono?

Questa è probabilmente la domanda che vi starete ponendo se avete ricevuto questo genere di SMS: “come fanno ad avere il mio nome e il mio numero di telefono?” La risposta è piuttosto “semplice”: questo tipo di dati saranno stati probabilmente raccolti a causa di qualche data breach subito da aziende o siti Internet nei quali abbiamo inserito i nostri dati nel corso degli anni.

Se doveste trovare la combinazione corretta nome-numero di telefono non allarmatevi dunque. L’importante è che non inseriate ulteriori dati (soprattutto quelli di carte di credito) e che cancelliate subito gli eventuali SMS. Fate attenzione e magari condividete le indicazioni con le persone meno tecnologiche tra i vostri contatti.

