Il Prime Day del 16 e 17 luglio scorso, giorni dedicati alle offerte esclusive di Amazon, ha attirato non solo acquirenti, ma anche truffatori. Di recente Amazon ha segnalato un aumento dei tentativi di truffa, mirati soprattutto agli utenti Prime e Prime Video. Per affrontare questo argomento, Amazon ha inviato una comunicazione ufficiale via email a tutti gli iscritti, fornendo indicazioni precise su come proteggersi dalle frodi.

Le principali truffe si concentrano su falsi addebiti e avvisi di scadenza dell’abbonamento, nonché offerte per usufruire del celebre servizio Prime, che ci permette di avere spedizioni gratuite e rapide. Queste truffe mirano a ingannare gli utenti richiedendo informazioni personali e dati di pagamento.

Esistono strumenti utilissimi che non tutti conoscono, i quali possono garantire con certezza che la comunicazione ricevuta sia davvero quella ufficiale di Amazon, e non magari un tentativo di truffa studiato ad hoc per rubare informazioni personali e finanziarie.

Ecco come segnalare una truffa ad Amazon

Ricevere email o telefonate sospette è all’ordine del giorno, e con Amazon capita sempre più spesso, purtroppo. Se siete stati vittima di un possibile scam o phishing e quindi avete ricevuto una comunicazione non ufficiale, è possibile segnalare la truffa direttamente ad Amazon attraverso la pagina ufficiale “Segnala una truffa”, raggiungibile da qui.

Questo strumento vi permette di segnalare i tentativi di frode in vari modi, a seconda del tipo di comunicazione ricevuta. Potrete compilare moduli specifici, per esempio, se avete per errore condiviso informazioni sensibili come dettagli bancari o dati di accesso al vostro account.

Contattando Amazon e segnalando un caso sospetto tramite la pagina ufficiale di Amazon, darete modo di gestire la vostra situazione, nonché proteggere ulteriormente le vostre informazioni. Amazon consiglia, inoltre, di comunicare l’eventuale tentativo di phishing al Commissariato di P.S., disponibile direttamente online.

Come identificare le comunicazioni ufficiali di Amazon

Per poter verificare se una comunicazione ricevuta sia ufficiale di Amazon, è utile sapere che Amazon mette a disposizione uno strumento chiamato Centro Comunicazioni, raggiungibile da qui. In quest’area riservata, del proprio account Amazon, sono raccolte tutte le email ufficiali inviate da Amazon al vostro indirizzo e-mail.

Accedendo a questo servizio, ovviamente dopo aver effettuato il login con il vostro account, è possibile controllare se la comunicazione sospetta è presente tra i messaggi ricevuti direttamente da Amazon. Chiaramente se la comunicazione non è visibile nel Centro Comunicazioni, Si tratta quasi certamente di un tentativo di truffa. State attenti: non cliccate su nessun link e cancellate definitivamente la comunicazione non ufficiale.

Amazon non vi contatta mai telefonicamente, a patto che non abbiate richiesto voi stessi una chiamata per assistenza, e in particolare non vi contatta mai riguardo al vostro abbonamento Prime. Se ricevete una chiamata del genere, è molto probabile che si tratti di truffa. Le comunicazioni ufficiali di Amazon, generalmente, si riferiscono a questioni come addebiti non autorizzati o scadenze dell’abbonamento, e vengono inviate di solito tramite email o SMS.

Il servizio clienti di Amazon è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per fornire assistenza immediata su qualsiasi questione, inclusi eventuali tentativi di truffa a vostro discapito. Potete contattarli in qualsiasi momento per ottenere supporto e chiarimenti.