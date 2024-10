Sono diversi gli utenti che guardano a Samsung per l’acquisto di un nuovo dispositivo, l’azienda coreana infatti si è costruita nel corso degli anni non solo un’ottima reputazione, ma anche una solida base di affezionati utenti. Chi sceglie uno smartphone del colosso lo fa per diversi motivi, dal supporto software alla qualità costruttiva ce n’è per tutti i gusti.

Anche con i dispositivi dell’azienda però può capitare che si riscontrino dei problemi di vario genere e, in questo caso, le soluzioni suggerite sono più o meno sempre le stesse; recentemente Samsung India ha pubblicato un video sul web in cui spiega come comportarsi qualora lo smartphone mostri un avviso di rilevamento umidità, tra le soluzioni che già conosciamo ce n’è una, per così dire, particolare.

Samsung consiglia di cancellare la cache se l’avviso di rilevamento umidità persiste

Già da qualche tempo ormai diversi smartphone Samsung vantano una certificazione di resistenza all’acqua, a prescindere da questo però può comunque capitare che il dispositivo rilevi dell’umidità nel connettore USB-C, proponendo all’utente un apposito avviso.

Il video che potete vedere qui sotto è stato, come già detto, pubblicato da Samsung India; il suo scopo è quello di fornire agli utenti una serie di utili indicazioni su come comportarsi in questi casi.

Come potete notare, la maggior parte delle indicazioni sono le classiche manovre da mettere in atto in questi casi, ovvero scollegare il caricabatterie, pulire la porta e il connettore, lasciare asciugare il telefono e così via. Verso la fine del video tuttavia Samsung fornisce un consiglio insolito, l’azienda sottolinea come un persistente avviso di rilevamento umidità possa in realtà dipendere anche da un problema di natura software e non dalla reale presenza di gocce d’acqua all’interno del connettore.

Qualora dunque le precedenti operazioni non avessero risolto la situazione e lo smartphone continuasse a presentarvi l’avviso di rilevamento umidità, Samsung consiglia di cancellare la cache dell’app USBSettings: per farlo è sufficiente recarsi nelle Impostazioni del vostro smartphone alla sezione dedicata alle app, dopo aver attivato la visualizzazione delle applicazioni di sistema e individuato USBSettings sarà sufficiente premere la voce Archiviazione e in seguito Cancella cache.

Così facendo, se l’avviso dipendesse da un problema lato software e non da una reale presenza di umidità, dovreste aver risolto la questione non venendo più infastiditi da un falso allarme; se però lo smartphone continuasse a presentare l’avviso, sarà necessario rivolgersi ad un centro assistenza per approfondire e risolvere la faccenda.