Oltre a lavorare sui flagship della gamma Galaxy S25, Samsung sta sicuramente lavorando ai propri smartphone di fascia media che debutteranno nelle fasi iniziali del prossimo anno: parliamo di Samsung Galaxy A36 e Galaxy A56.

Il primo dei due è salito alla ribalta nelle ultime ore per due motivi: si è fatto vivo sulla piattaforma Geekbench (svelandoci una potenziale sorpresa per quanto concerne il SoC) e, soprattutto, si è mostrato da ogni angolazione attraverso dei render dettagliatissimi (foto e video) che evidenziano un importante cambio di rotta sul fronte del design. Scopriamo tutti i dettagli.

Samsung Galaxy A36 si mostra nei primi dettagliatissimi render

Con lo zampino del solito @OnLeaks, sono stati diffusi in rete dei render dettagliatissimi che ci mostrano l’atteso Samsung Galaxy A36 da ogni angolazione in una colorazione Bianco Ghiaccio. Già a primo acchito è possibile notare una grossa differenza rispetto al predecessore Galaxy A35.

Cambio di rotta netto per il design, almeno al posteriore

Frame laterale (con annessa Key island sul lato destro) e parte anteriore, dominata da un ampio display circondato da cornici che sembrano ottimizzate rispetto al predecessore (ma stiamo parlando comunque di render), restano più o meno in linea con quanto offerto da Samsung Galaxy A35.

Dove Samsung Galaxy A36 cambia rotta è al posteriore: Samsung avrebbe deciso di pensionare il “semaforo” per includere il comparto fotografico, sempre con sensori disposti verticalmente, all’interno di una pillola che sporgerebbe dalla scocca posteriore di circa 2,2 mm.

Lato sinistro pulito, lato superiore sporcato esclusivamente da due fori (probabilmente microfoni ausiliari per la soppressione dei fruscii): tutti gli altri elementi (speaker, porta USB-C, microfono principale e slot per il carrellino della Nano-SIM) sono posti sul lato inferiore. Osservando con attenzione il pulsante di accensione/spegnimento, è possibile ipotizzare che Samsung abbia deciso di confermare il lettore delle impronte digitali sotto al display (probabilmente ottico).

Samsung Galaxy A36 dovrebbe essere lungo 162,6 mm, largo 77,9 mm (che diventano 78,4 mm con la Key Island) e spesso 7,4 mm (che diventano 9,6 mm considerando la sporgenza del comparto fotografico). In generale si tratta di dimensioni leggermente superiori rispetto a quelle del Galaxy A35, segno che forse il display potrebbe spingersi fino a 6,7 pollici di diagonale.

Niente chip Exynos, Samsung opta per un SoC Snapdragon

Passando oltre, lo smartphone ha recentemente fatto visita al portale Geekbench, fornendoci alcune indicazioni piuttosto interessanti, a partire dal fatto che ospitava a bordo Android 15, la più recente versione del sistema operativo Android che il colosso sudcoreano porterà sui suoi dispositivi attraverso la One UI 7.

Samsung Galaxy A36, corrispondente al modello SM-A366B nella nomenclatura di Samsung, è un dispositivo dotato di 6 GB di memoria RAM (probabilmente il quantitativo offerto con il taglio base di memoria), spinto da un SoC con CPU octa-core (ARMv8) divisa su due cluster quad-core (4 core @ 1,8 GHz e 4 core @ 2,4 GHz).

Con questo SoC, lo smartphone è in grado di realizzare 1047 punti in single-core e 3047 punti in multi-core. Si tratta di numeri leggermente più alti rispetto a quelli che è in grado di far registrare il predecessore Samsung Galaxy A35 con il suo chip Exynos 1380 a 5 nm (ovvero 1020 in single-core e 2973 in multi-core).

Andando oltre, la voce Motherboard (scheda madre) indica “Parrot” che dovrebbe fare riferimento alla presenza di un SoC a marchio Qualcomm: nello specifico si tratta dello Snapdragon 7s Gen 2 e del più recente Snapdragon 6 Gen 3, due SoC a 4 nm che differiscono principalmente per le frequenze di clock e pochi altri dettagli. Uno dei due SoC, potrebbe essere il cuore pulsante dello smartphone (e non un Exynos o un chip MediaTek).

Presunte specifiche tecniche - Samsung Galaxy A36: Dimensioni: 162,6 x 77,9 x 7,4 mm

x x Display: Super AMOLED a 120 Hz da almeno 6,6 pollici

a da almeno SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) o Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm)

(4 nm) o (4 nm) Memorie: 6 o 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

o (RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla

Fotocamera anteriore: singola

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.x , GPS , NFC , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: sotto al display (ottico)

(ottico) Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 7 basata su Android 15

Samsung è solita lanciare i propri smartphone di punta della gamma Galaxy A nel mese di marzo: quindi dovremo attendere circa cinque mesi per conoscere gli eredi di Galaxy A35 e Galaxy A55; considerando come vanno solitamente le cose, sicuramente d’ora in avanti inizieranno a trapelare sempre più indiscrezioni su Galaxy A36 e sul fratello maggiore Galaxy A56.