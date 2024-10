Al momento gli utenti Wear OS 5 non possono contare sul supporto alla popolare applicazione Facer ma pare che la situazione stia per cambiare.

Prima di proseguire, ricordiamo che Facer è un’app per dispositivi Wear OS lanciata circa dieci anni fa con la prima versione del sistema operativo per smartwatch del colosso di Mountain View e da subito molto apprezzata dagli utenti, in quanto mette a loro disposizione un intero ecosistema di quadranti realizzati da tantissimi creatori, il tutto con alcune interessanti possibilità per apportare modifiche.

Si tratta, in sostanza, di un’app amata dagli appassionati di personalizzazione, con il limite che non è possibile usarla sugli smartwatch più recenti, come ad esempio Google Pixel Watch 3, Samsung Galaxy Watch7 e Samsung Galaxy Watch Ultra.

Wear OS 5 dovrebbe presto supportare l’app Facer

Di recente il team di Facer, con un post sul blog ufficiale, ha confermato che il supporto per Wear OS 5 è in arrivo e, considerato che da allora sono già passate due settimane, l’attesa per i possessori degli smartwatch più nuovi non dovrebbe essere destinata a protrarsi a lungo.

Purtroppo non vi sono dettagli ufficiali sulla tempistica ma il team di Facer è al lavoro con Google per implementare la compatibilità con Watch Face Format, la soluzione introdotta da Wear OS 5 e che è alla base del mancato supporto a questa applicazione.

Pare che Facer e il colosso di Mountain View stiano collaborando già da diversi mesi, ossia da quando è stato annunciato lo standard Watch Face Format, per la cui introduzione Google avrebbe deciso di non attendere che i problemi di compatibilità con altre soluzioni fossero risolti.

La speranza per i possessori di questi smartwatch Wear OS 5 è che possano esserci presto delle novità. Staremo a vedere.