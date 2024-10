Qualche giorno fa Google ha finalmente avviato il rilascio della prima versione stabile di Android 15, gli utenti possessori di smartphone di altri produttori però dovranno attendere ancora un po’ prima di poter mettere le mani sull’ultima versione del sistema operativo mobile; in particolare i possessori di un dispositivo Samsung Galaxy dovranno essere particolarmente pazienti: la società coreana ha infatti annunciato il rilascio della versione Beta della One UI 7, l’interfaccia proprietaria basata sull’ultima versione di Android, entro la fine dell’anno, mentre per la versione stabile si dovrà attendere fino a inizio 2025.

Ciò nonostante sembra che il colosso coreano non abbia intenzione di perdere ulteriore tempo, visto che sta iniziando ad aggiornare i moduli Good Lock per renderli compatibili con la futura versione One UI.

Samsung inizia ad aggiornare le app Good Lock per la One UI 7

Samsung Good Lock è senza dubbio l’asso nella manica dell’azienda per attirare a sé tutti gli utenti amanti della personalizzazione, il software permette di svolgere un’ampia gamma di operazioni grazie a tutta una serie di moduli o applicazioni aggiuntive; consapevole dell’importanza dello strumento l’azienda sembra aver deciso di portarsi avanti iniziando ad aggiornare alcune di queste applicazioni per renderle compatibili con la futura versione One UI 7.

L’immagine che vedete qui sopra proviene dal Samsung Galaxy Store e ci mostra come l’azienda abbia appena aggiornato Nice Catch, uno dei tanti moduli disponibili per Good Lock; come potete notare l’applicazione è stata aggiornata alla versione 7.0.00.00 e, per quanto il changelog non ne faccia menzione, stando a quanto riportato sul portale APKMirror sembra che la versione in questione abbia come target Android 15 (API 35).

Dunque il modulo Nice Catch, grazie al recente update, è già pronto per la prossima One UI 7 ed è lecito presumere che nel prossimo futuro diversi altri moduli vengano aggiornati per poter supportare la futura versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda. Se da un lato Samsung ha accumulato qualche ritardo per il rilascio di Android 15 sui propri dispositivi, dall’altro sta cercando di portarsi avanti recuperando terreno.