Cerchia e cerca è senza dubbio una delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Google più popolari e ciò anche per l’esperienza accattivante che è in grado di garantire agli utenti.

Ricordiamo, infatti, che questa funzionalità consente agli utenti di toccare, scarabocchiare o disegnare sulle parole o sull’immagine visualizzata sul display per effettuare una ricerca, il tutto con grande semplicità e velocità.

Una piccola modifica grafica per Cerchia e cerca

Lo scorso mese Cerchia e cerca si è arricchita della possibilità di ricercare un brano musicale, sempre con il supporto dell’intelligenza artificiale e il team di sviluppatori del colosso di Mountain View continua a lavorare al suo miglioramento.

Solo che, alle volte, tale lavoro comporta anche la rimozione di una funzione e un esempio è quello che ci è arrivato nelle scorse ore con riferimento alla scorciatoia per Google Lens.

Fino a questo momento, la parte in basso della schermata di Cerchia e cerca presentava la classica barra di Google (ove era possibile inserire testo) con un logo “G” che apriva l’app Google, le scorciatoie dedicate alla ricerca vocale e a Google Lens, l’icona della nota musicale per la ricerca dei brani e l’icona per il traduttore.

Ebbene, il team di Google ha ora rimosso la scorciatoia a Google Lens per effettuare una ricerca visiva in tempo reale.

Al momento non è chiaro se si tratti soltanto di un bug o di una scelta ben precisa del colosso di Mountain View, magari con l’obiettivo di rendere l’interfaccia utente di Cerchia e cerca un po’ più snella (senza dubbio, il passaggio da quattro pulsanti affiancati a soli tre sulla destra rende nel complesso l’UI più pulita).

Ad ogni modo, la perdita dell’accesso universale a Google Lens su Android non sarà gradita da tanti.