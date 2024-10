L’esclusiva di Samsung e Google è ormai finita e la funzionalità Cerchia e cerca inizia a sbarcare anche sui dispositivi degli altri produttori, come ad esempio quelli di HONOR, che nelle scorse ore ha annunciato il suo rilascio per HONOR Magic V3 e per i modelli della serie HONOR 200.

Ricordiamo che questa funzionalità consente agli utenti di toccare, scarabocchiare o disegnare sulle parole o sull’immagine visualizzata sul display per effettuare una ricerca, il tutto con grande semplicità e con un’esperienza decisamente accattivante.

La funzione Cerchia e cerca sbarca su HONOR Magic V3 e sulla serie HONOR 200

Sfruttando le potenzialità garantite dall’intelligenza artificiale, questa funzionalità semplifica il processo di ricerca, rendendo più facile esplorare i contenuti che stuzzicano l’interesse degli utenti.

Per quanto riguarda HONOR, i primi device a poter offrire questa nuova esperienza di ricerca sono lo smartphone pieghevole HONOR Magic V3 e i nuovi telefoni di punta della serie HONOR 200.

Il team di HONOR ci ha tenuto a mettere in evidenza l’importanza delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per plasmare gli stili di vita futuri, promettendo di continuare a impegnarsi duramente nello sviluppo di nuove soluzioni IA, da affiancare a quelle già lanciate (come, ad esempio, AI Eraser o Face to Face Translation).

George Zhao, CEO di HONOR, è consapevole che i miglioramenti compiuti nel settore dell’intelligenza artificiale stanno trasformando il modo in cui si lavora, si impara, si effettuano acquisti, si creano contenuti e si interagisce con i vari device e il produttore cinese ha tra i propri obiettivi principali quello di rendere l’IA accessibile a tutti.

La nuova funzione è già in fase di rilascio per HONOR Magic V3 mentre per gli smartphone della serie HONOR 200 verrà implementata in seguito.