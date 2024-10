Fastweb ha attivato in questi giorni un nuovo servizio che consente ai suoi clienti di acquistare biglietti per i mezzi di trasporto pubblico, ticket per la sosta e ricaricare auto elettriche pagando con credito telefonico: si tratta del servizio Mobile Ticketing, attivo in alcune città d’Italia. Vediamo come funziona e come utilizzarlo.

Fastweb lancia il servizio Mobile Ticketing di Fastweb

Il nuovo servizio Fastweb Mobile Ticketing è disponibile a Milano, Roma, Napoli, Bari, Padova, Teramo, Olbia e Salerno, ma anche in alcune delle città che fanno parte delle citate province (o città metropolitane). Consente non solo di acquistare biglietti per il trasporto pubblico, ma anche di pagare la sosta, l’accesso a zone ZTL o la ricarica della macchina elettrica utilizzando semplici SMS e il credito telefonico.

Il servizio ha un costo di 0,29 euro e prevede l’invio di un messaggio di testo predefinito, specifico per ogni città. Dopo l’invio, il cliente riceve due SMS: uno che conferma l’acquisto e riporta il costo del biglietto con relativo codice QR, e il secondo che fornisce il riepilogo del costo sostenuto per il servizio (dal numero 4800). Il biglietto acquistato è in formato digitale, naturalmente, e viene fornito tramite SMS oppure tramite un link per visualizzarlo.

Con il Mobile Ticketing è possibile ricaricare il proprio veicolo elettrico utilizzando il credito telefonico: questo grazie a Duferco Mobility, uno dei principali operatori nell’ambito della mobilità elettrica. Per avviare la procedura basta inviare un SMS con il numero della colonnina Duferco al numero 4882882: dopo aver ricevuto l’SMS di conferma, la ricarica si avvia in automatico.

Il nuovo servizio Fastweb è disponibile grazie alla collaborazione con Digital Virgo Group, partner specializzato in soluzioni di pagamento con credito telefonico. Per il momento è disponibile in un numero limitato di città (Milano, Roma, Napoli, Bari, Padova, Teramo, Olbia e Salerno, ma anche altre città limitatamente alla sosta), ma a partire dal 2025 sarà gradualmente esteso. Per utilizzarlo o per saperne di più potete seguire il link qui in basso: