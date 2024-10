WhatsApp è in continuo sviluppo e, spesso e volentieri, le novità che poi arrivano sulla versione stabile dell’app (tra le ultime inserite menzioniamo i miglioramenti agli aggiornamenti di stato) passano prima per WhatsApp Beta, versione in anteprima della popolare app di messaggistica.

Questa versione dell’app, dedicata ai beta tester, si configura come un vero e proprio laboratorio per il team di sviluppo che lavora dietro le quinte a nuove funzionalità o le implementa attivamente, rendendole disponibili per un gruppo più o meno limitato di beta tester: proprio di questa tipologia è una novità attualmente in distribuzione per i beta tester, che riguarda la personalizzazione delle chat.

Più personalizzazione per le chat WhatsApp

Il team di sviluppo di WhatsApp per Android parte, come di consueto, dal canale beta dell’app per avviare la fase di test di una funzionalità di personalizzazione: la possibilità di modificare il tema di una singola chat (anche di gruppo).

Gli utenti che ricevono questa novità possono selezionare un tema predefinito che verrà applicato a tutte le chat (dalle impostazioni dell’app) o scegliere di impostare un tema diverso ad ognuna delle chat: per farlo, dalla singola chat, bisognerà effettuare un tap sui tre pallini in alto a destra (aprono il menu di overflow) e selezionare “Tema”.

Come potete vedere dalla seguente immagine, WhatsApp mette a disposizione un buon numero di temi tra cui scegliere e 20 diverse opzioni di colore. In base al tema scelto, non cambierà solo lo sfondo ma tutti gli elementi della chat (nuvolette coi messaggi, pulsante per registrare un vocale) verranno resi coerenti con il tema scelto. Rimane l’opzione i cambiare esclusivamente lo sfondo della chat.

Infine, va precisato che, quando un utente personalizza il tema della chat, gli altri membri della chat (singola o di gruppo che sia) non verranno informati di tale modifica: il tema personalizzato è visibile solo sul dispositivo di chi lo ha impostato; questa è un’ottima notizia in ambito privacy.

La possibilità di personalizzare il tema delle chat (singole o di gruppo) sembra attualmente disponibile per un numero ristretto di beta tester che aggiornano WhatsApp Beta per Android alla versione 2.24.21.34. Nei prossimi giorni, il rollout della funzionalità potrebbe raggiungere tutti i beta tester, prima di prepararsi al rilascio definitivo sul canale stabile dell’app.

Con questa mossa, il team di sviluppo di WhatsApp per Android cerca così di “pareggiare i conti” con il client iOS dell’app: per gli utenti iPhone, infatti, la possibilità di cambiare tema nella singola chat è in roll-out già da qualche giorno sul canale stabile.

Come scaricare/aggiornare l’app o provare in anteprima le novità con WhatsApp Beta

Per scaricare WhatsApp per Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro (come la possibilità di cambiare il tema delle chat), potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).