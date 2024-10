Questa settimana Cybernews ha pubblicato un rapporto che ha scoperto che la nuova serie di smartphone Pixel 9, in particolare il modello Pro, ogni 15 minuti invia un pacchetto dati a Google con la posizione, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono, lo stato della rete e altro dell’utente.

Chiaramente un rapporto del genere ha suscitato timori sul modo in cui la serie Google Pixel 9 “condivide” i dati personali, tuttavia non sarebbe accurato e tralascerebbe alcuni aspetti molto importanti. Come spiegano gli sviluppatori di GrapheneOS, una versione di Android incentrata sulla privacy , anche iOS invia questi dati ad Apple e altri produttori Android potrebbero effettivamente inviare gli stessi dati in molte più destinazioni rispetto ai dispositivi Google Pixel.

La serie Pixel 9 condivide troppi dati degli utenti con Google?

Il problema principale citato nel rapporto è la mancanza di consenso esplicito nel modo in cui questi dati vengono inviati a Google, oltre al fatto che la quantità di dati sembra eccessiva e non in linea con le migliori pratiche di anonimato del settore.

In una dichiarazione Google afferma che il rapporto interpreta male i dettagli tecnici e non spiega a cosa servono i dati inviati, aggiungendo che questi dati sono necessari per servizi legittimi su tutti i dispositivi mobili. Google ha anche rimandato a una pagina di supporto in cui vengono spiegati quali dati vengono raccolti e come vengono utilizzati.