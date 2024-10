Nel vasto panorama di applicazioni Android ci sono diversi software dedicati alla messaggistica, tra questi figura Google Messaggi, ovvero l’opzione sviluppata dal colosso di Mountain View nel tentativo di ritagliarsi la propria fetta di mercato.

Con l’obbiettivo di fornire agli utenti una soluzione in linea con quelle della concorrenza, l’azienda lavora costantemente all’app Messaggi per renderla sempre migliore e lo si evince anche dalle numerose novità introdotte o in fase di test; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto come Google Gemini sia diventato maggiormente disponibile all’interno dell’app con i nuovi requisiti, come Messaggi potrebbe presto lasciarvi disattivare le animazioni delle reazioni, come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini, come siano in arrivo tutta una serie di novità per l’app, come l’azienda abbia fatto un po’ di confusione con le animazioni all’interno dell’applicazione, come Google migliorerà la qualità delle immagini nei messaggi RCS inviati agli iPhone, come stiano proseguendo i lavori verso l’interoperabilità tra le app di messaggistica e come la fotocamera dell’app abbia ricevuto i filtri per il viso, come potrebbe cambiare la compressione delle foto, come i segni di spunta siano stati spostati all’interno della bolla del messaggio, o ancora come animazioni e colori avranno presto maggiore rilevanza.

Oggi invece, grazie al lavoro del solito assembledebug, scopriamo insieme tutta una serie di modifiche all’interfaccia utente di Google Messaggi che potrebbero diventare disponibili con un futuro aggiornamento.

Tante piccole modifiche al design di Google Messaggi in arrivo nel prossimo futuro

Analizzando il codice dell’ultima versione di Google Messaggi lo sviluppatore menzionato in apertura è riuscito a individuare tutta una serie di modifiche estetiche attualmente in lavorazione, per quanto non siano al momento disponibili per gli utenti possiamo comunque farci un’idea del loro aspetto grazie ad alcune immagini condivise.

La prima novità riguarda il modo in cui vengono visualizzate le bolle delle chat all’interno di una conversazione, allo stato attuale queste componenti si presentano con un design tondeggiante che però dà l’illusione di unire due o più messaggi consecutivi; il futuro aspetto mostrerà ogni messaggio in una bolla ovale ben definita, separando in maniera più evidente le varie parti del testo.

La seconda novità riguarda l’immagine profilo degli utenti che diventerà cliccabile espandendo l’immagine e rendendola più grande, funzionerà solo per le chat singole visto che Google Messaggi per le chat di gruppo unisce quattro immagini del profilo degli utenti in modo casuale. Oltre a ciò, nel prossimo futuro l’app di messaggistica del colosso mostrerà il nome della scheda SIM da cui i messaggi vengono inviati in una chat di gruppo, semplificando la vita di tutti coloro che utilizzano due SIM e vogliono mantenere separate le proprie conversazioni; al momento non è chiaro se la novità in questione verrà implementata anche per le conversazioni singole.

Infine, verranno implementate alcune modifiche anche per la schermata di selezione GIF, al momento Google Messaggi mostra questi elementi come hashtag ma, nel prossimo futuro, verranno suddivise in categorie.

Allo stato attuale non ci sono indicazioni su quando le novità estetiche appena viste possano diventare disponibili per tutti gli utenti, sarà necessario attendere un futuro aggiornamento per poterle ammirare a pieno.