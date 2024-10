Il team di sviluppatori di Samsung lavora senza sosta al miglioramento dei vari smartphone dell’azienda e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un aggiornamento software per due modelli: stiamo parlando di Samsung Galaxy A15 e Samsung Galaxy S24 FE.

Le patch di sicurezza di settembre per Samsung Galaxy A15

Iniziando dal modello economico, per il quale il colosso coreano prevede il rilascio di un aggiornamento con cadenza trimestrale, il nuovo update è stato segnalato in Egitto ma a breve dovrebbe essere ampliato anche alle varianti commercializzate in altri Paesi.

Il nuovo software è contraddistinto dalla sigla A155FXXS4BXI3 e porta con sé le patch di sicurezza di settembre 2024, con le quali sono state risolte ben 67 vulnerabilità.

Il primo update per Samsung Galaxy S24 FE

Presentato alla fine dello scorso mese, Samsung Galaxy S24 FE è già pronto a ricevere il suo primo aggiornamento software, ossia un minor update il cui rilascio è stato avviato in alcuni Paesi in Europa e Africa, oltre che in India.

L’aggiornamento in questione porta il software dello smartphone di Samsung alla versione S721BXXS2AXI5, introducendo le patch di sicurezza di settembre 2024, la risoluzione di qualche bug riscontrato nel firmware iniziale e miglioramenti generali alla stabilità.

Nel giro di qualche giorno l’update dovrebbe raggiungere tutti i modelli di questo telefono disponibili sul mercato, device per il quale il produttore ha promesso ben 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Una volta che l’update sarà disponibile, sarà lo stesso smartphone ad avvisare gli utenti attraverso una notifica di sistema. I più impazienti, ad ogni modo, possono procedere con un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti.