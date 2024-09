La scorsa settimana Samsung ha presentato e lanciato Galaxy S24 FE, nuovo componente dell’ormai numerosa famiglia Fan Edition. Quest’oggi è già arrivato il momento di scoprire il nuovo smartphone (molto) più da vicino grazie al consueto teardown: lo smontaggio completo ci consente di scoprire alcuni interessanti dettagli su Samsung Galaxy S24 FE, compresa la rinnovata e allargata camera di vapore.

Samsung Galaxy S24 FE smontato completamente: cosa cambia da S23 FE?

Quest’anno Samsung ha deciso di non attendere troppo per lanciare anche sul mercato italiano la versione Fan Edition del suo flagship: Galaxy S23 FE venne presentato all’inizio di ottobre, ma arrivò in Italia solo all’inizio di dicembre, mentre Galaxy S24 FE è stato svelato e lanciato da noi la scorsa settimana in compagnia di Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra e Galaxy Ring.

I cambiamenti rispetto al predecessore ci sono, e riguardano vari aspetti del dispositivo: oltre al nuovo chipset Exynos 2400e, ripreso dal SoC di Galaxy S24 e Galaxy S24+ (Galaxy S24 Ultra ha invece uno Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy a livello globale) e con un clock diverso, il nuovo modello può contare su uno schermo più ampio (6,7 pollici anziché 6,4), su una batteria più capiente (4700 mAh invece di 4500 mAh) e su una camera di vapore 1,1 volte più grande.

Grazie al teardown, o smontaggio se preferite rimanere all’italiano, possiamo in particolare notare i perfezionamenti. A livello generale il layout interno è simile a quello di S23 FE, ma il dissipatore di calore sulla scheda madre nasconde il rinnovato chip Exynos, uno dei principali e già accennati cambiamenti, con una pellicola di grafite e un po’ di pasta termica che aiutano a contenere le temperature.

La rimozione di altri componenti permette di accedere alla batteria da 4700 mAh, ma è togliendo quest’ultima che si scopre la nuova camera di vapore: questa è 1,1 volte più grande rispetto a quella adottata sul predecessore (quindi +10%), e consente dunque di tenere maggiormente a bada le temperature e avere una migliore efficienza energetica (dipendentemente dal SoC). Qui in basso possiamo dare un’occhiata ad alcune immagini e apprezzare una comparativa tra Galaxy S24 FE (a destra) e Galaxy S23 FE.

I cambiamenti non hanno a quanto pare influito più di tanto per quanto riguarda il punteggio di riparabilità assegnato da PBKreviews: Samsung Galaxy S24 FE ha infatti ottenuto un punteggio di 8,5, lo stesso di Galaxy S23 FE. La fonte ha in particolare apprezzato la facile reperibilità di pezzi di ricambio, la facilità di sostituzione dello schermo e della batteria (solitamente le componenti più soggette alle riparazioni) e di altri componenti in generale.

Per il momento lo smartphone Android non fa ancora parte della lista di modelli del programma Self Repair, ma si aggiungerà probabilmente nelle prossime settimane. Del resto, come i fratelli, anche Samsung Galaxy S24 FE punta sulla longevità, dato che può contare su un supporto software di sette anni. Ricordandovi che lo smartphone risulta già acquistabile da noi al prezzo consigliato di 769 euro, vi lasciamo al video completo dello smontaggio.