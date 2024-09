La notizia era nell’aria, ma forse è arrivata prima di quanto preventivato: Samsung Galaxy S24 FE è ufficiale e va ad aggiungersi all’ormai nutrita gamma Fan Edition del produttore. Il nuovo smartphone Android è stato protagonista di numerose indiscrezioni nelle ultime settimane, ma finalmente è arrivato il momento di conoscere ufficialmente tutti i dettagli, compresi naturalmente il prezzo e la disponibilità sul mercato.

Samsung Galaxy S24 FE ufficiale con Exynos 2400e e Galaxy AI

Lo scorso anno Galaxy S23 FE venne presentato all’inizio del mese di ottobre insieme a Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+ e Galaxy Buds FE, ma arrivò sul mercato italiano solamente due mesi dopo, all’inizio di dicembre. Questa volta la presentazione del nuovo Fan Edition è stata anticipata all’ultima settimana di settembre, con una effettiva disponibilità decisamente più intrigante.

“Desideriamo che tutti possano beneficiare dei vantaggi delle nostre ultime innovazioni mobile“, ha dichiarato SeaYoung Lee, Corporate EVP e responsabile del team di Ricerca e Sviluppo Smartphone di Samsung Electronics. “Galaxy AI consente agli utenti di vivere tante nuove esperienze, aiutandoli a comunicare in modo innovativo e a essere più creativi e produttivi. Galaxy S24 FE permette a un numero ancora maggiore di utenti di usufruire delle potenti prestazioni e delle funzionalità premium di Galaxy AI presenti nella serie S24“.

Samsung Galaxy S24 FE riprende in parte quando visto sulla serie Galaxy S24, e si propone come un modello dal listino più contenuto (ma non troppo), con specifiche di fascia alta e dimensioni in linea con il fratello “di mezzo”, Galaxy S24+, perlomeno in quanto la diagonale dello schermo: a bordo trova infatti posto un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità di picco di 1900 nit, Vision Booster e lettore d’impronte digitali integrato.

Il cuore è costituito dal SoC Exynos 2400e, una versione leggermente “depotenziata” del chipset che abbiamo conosciuto su Galaxy S24 e Galaxy S24+: al suo fianco abbiamo 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il SoC è compatibile con funzionalità come il Ray Tracing e può contare su una camera di vapore più grande di 1,1 volte rispetto al predecessore, che migliora la gestione delle temperature per garantire prestazioni più a lungo.

Lo smartphone è dotato di ProVisual Engine con intelligenza artificiale e di funzioni di Assistente Foto di Galaxy AI: frontalmente, con obiettivo integrato nello schermo tramite un foro centrato, è presente una fotocamera da 10 MP, mentre posteriormente trova spazio una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x (entrambi con stabilizzazione ottica dell’immagine) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP.

Il ProVisual Engine ottimizza la qualità visiva ed è al debutto sulla gamma FE: include algoritmi avanzati di IA per offrire migliori dettagli e texture più definite. Nightography offre l’elaborazione AI del segnale d’immagine (ISP) per migliorare le prestazioni con poca luce, mentre lo zoom AI garantisce qualità anche alle lunghezze focali intermedie dello zoom digitale. Object-Aware Engine analizza le scene e ottimizza i colori in Super High Dynamic Range.

Le funzioni di Assistente Foto includono Modifica Generativa, che consente di ricreare il contesto grazie alle funzionalità di spostamento e rimozione degli oggetti, Studio ritratti, che trasforma i selfie in cartoni animati, fumetti, acquerelli o schizzi, Edit Suggestion, che rimuove rapidamente piccole imperfezioni (come i riflessi), e Slow-mo istantaneo, che può rallentare i video ancora di più.

La batteria è una sorta di via di mezzo tra Galaxy S24 (4000 mAh) e Galaxy S24+ (4900 mAh), con un “arrotondamento per eccesso” che sicuramente gli utenti apprezzeranno: a bordo sono infatti presenti 4700 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W, alla ricarica wireless da 15 W e alla ricarica wireless inversa. Secondo il produttore i mAh sono sufficienti per arrivare fino a 81 ore di ascolto musicale e 28 ore di visualizzazione video. Non mancano certificazione IP68 contro acqua e polvere e speaker stereo.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy S24 FE display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Exynos 2400e a 4 nm con CPU octa-core

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 4700 mAh con ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W

Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda tecnica completa

Lo smartphone può contare su un frame in alluminio e sul vetro Corning Gorilla Glass Victus+ sia nella parte anteriore sia in quella posteriore. A livello di design si fa subito riconoscere nel posteriore rispetto agli smartphone di altri marchi, mantenendo il tipico aspetto della gamma Galaxy di questi ultimi tempi, caratterizzato da una tripla fotocamera con obiettivi incastonati nella scocca e disposti in verticale. Frontalmente abbiamo una via di mezzo tra Galaxy S24 e Galaxy A55, con bordi contenuti ma non troppo sottili, e ovviamente il “solito” foro per la fotocamera anteriore già citato più su.

Samsung sottolinea come lo smartphone sia stato progettato per ottenere di più rispettando le risorse del pianeta: presenta infatti un’ampia varietà di materiali riciclati, tra cui plastica, alluminio, vetro ed elementi di terre rare sia in componenti interni sia in quelli esterni. La confezione di vendita è realizzata con carta riciclata al 100%.

Come il resto della gamma, anche Galaxy S24 FE può contare sulle funzionalità Galaxy AI di intelligenza artificiale, integrate all’interno di una One UI 6.1 che a tutti gli effetti (numerino a parte all’interno delle impostazioni) è una One UI 6.1.1. Tra le principali funzionalità abbiamo Cerchia e cerca con Google (per la ricerca di ciò che appare sullo schermo), Interprete (che traduce all’istante le conversazioni dal vivo, anche offline), Traduzione Live (per la traduzione delle chiamate), Assistente Chat (regola il tono e lo stile dei messaggi), Assistente Note (semplifica la scrittura, la formattazione e la traduzione degli appunti), Assistente Trascrizione (traduce e trascrive rapidamente le registrazioni audio) e Assistente Web su Samsung Internet Browser (crea riepiloghi o traduce intere pagine web).

Come i fratelli maggiori usciti a gennaio (e i modelli di fascia alta di Samsung usciti quest’anno), può contare su un supporto software da record, simile a quello offerto da Google a partire dai Pixel 8: stiamo parlando di sette anni di aggiornamenti sia per le versioni di Android (si parte ovviamente da Android 14, visto che Android 15 ancora non si fa vedere in versione stabile) sia per le patch di sicurezza.

Galaxy S24 FE è dotato di Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multilivello di grado militare che protegge le informazioni sensibili con hardware end-to-end, rilevamento delle minacce in tempo reale e protezione collaborativa tra i dispositivi connessi.

Prezzo e uscita di Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi stesso sul Samsung Shop Online e presso altri rivenditori al prezzo consigliato di 769 euro. Almeno per il momento viene proposta la sola versione 8-128 GB, ma le colorazioni tra cui scegliere sono quattro: Blue, Graphite, Mint e Yellow.