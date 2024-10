State cercando un tablet Android con ampio schermo e un buon rapporto qualità-prezzo? Allora potrebbe essere la vostra giornata fortunata, perché sullo shop online ufficiale di HONOR potete approfittare di un coupon per portarvi a casa HONOR Pad X8a in offerta a un piccolo prezzo.

HONOR Pad X8a in offerta con coupon sul sito ufficiale

HONOR Pad X8a è stato lanciato nel mese di agosto 2024 puntando molto sul prezzo competitivo: il tablet Android mette a disposizione un ampio schermo LCD TFT IPS FullView da 11 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 90 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB).

Non mancano la connettività Wi-Fi, naturalmente, così come Bluetooth 5.1 e GPS, e la batteria arriva fino a 8300 mAh. Non si tratta delle specifiche che più si guardano su un tablet, ma vi segnaliamo anche la presenza di una fotocamera posteriore da 5 MP con HDR e di una anteriore, sempre da 5 MP e integrata nel comunque sottile bordo superiore.

Lato audio, sono quattro gli speaker integrati. A livello software è presente Android 14 con MagicOS 8.0, con funzionalità pensate per sfruttare al meglio l’ampia diagonale (come Smart Split Screen e il supporto alla collaborazione multischermo). Nonostante sul sito non sia specificato, le segnalazioni degli acquirenti sostengono che insieme al tablet siano inclusi una penna (Active Stylus Pen) per scrivere e disegnare e il caricabatterie.

HONOR Pad X8a è stato lanciato da poche settimane al prezzo consigliato di 169,90 euro, ma in questi giorni potete far scendere ulteriormente la cifra già di per sé contenuta: potete digitare il coupon APADX8A20 nel campo dedicato per ottenere uno sconto di 20 euro e portarvi a casa il tablet Android a 149,90 euro, con spedizione gratuita. Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso. Il coupon è valido fino al 31 ottobre 2024.