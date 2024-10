Google Discover è uno dei servizi principali dell’azienda di Mountain View e permette agli utenti di scoprire nuove notizie e nuovi contenuti che siano in qualche modo connessi con le abitudini e le preferenze in maniera del tutto autonoma.

Il feed di solito si aggiorna con nuovi contenuti, ma ora sembra che per alcune persone ciò non accada più. Alcuni utenti di Google Discover segnalano infatti che nel loro feed ora appaiono solo contenuti vecchi di 24 ore o più.

Google Discover mostra solo le news di ieri per alcuni utenti

Il consulente SEO Gagan Ghotra afferma su X che il feed di Google Discover è bloccato e mostra i contenuti di ieri, aggiungendo che solo le schede della sezione titoli caricano nuove notizie.

Altri utenti segnalano che il feed di Google Discover sta attualmente subendo delle interruzioni, con utenti in determinati mercati, come Messico, Argentina e Spagna, che non vedono le notizie delle ultime 24 ore.

Non è chiaro quanto sia realmente diffuso questo bug, ma a quanto pare il problema sta interessando almeno tre Paesi diversi. Al momento non abbiamo commenti da parte di Google in merito alla questione. Fateci sapere nei commenti se state riscontrando problemi del genere.