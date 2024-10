La piattaforma di infotainment sviluppata da Google, Android Auto, ha lo scopo di fornire agli utenti che si trovano alla guida di un veicolo una serie di strumenti utili, il software infatti permette al guidatore di interagire con alcune funzioni del proprio smartphone senza necessità di distrarsi eccessivamente dalla guida, potendo utilizzare i comandi vocali per interagire con gran parte delle funzioni, potendo controllare la riproduzione di contenuti multimediali, le applicazioni di messaggistica, quelle dedicate alla navigazione ed effettuare telefonate.

La piattaforma sviluppata dall’azienda è in continua evoluzione e la società si prodiga costantemente per sviluppare e testare diverse tipologie di novità, a titolo di esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come Android Auto abbia ridefinito la grafica delle impostazioni, come abbia ritoccato l’interfaccia di Maps, come abbia reso più stretto il legame proprio con l’app dedicata alla navigazione sviluppata dall’azienda, come il sistema potrebbe ricevere una novità per gli amanti della radio, come siano cambiati i requisiti per il suo utilizzo, come a breve i semafori potrebbero essere maggiormente visibili, o ancora come il servizio abbia preso ispirazione da Waze per alcune nuove funzionalità.

Oggi torniamo a parlare di una novità che vi abbiamo mostrato giusto qualche giorno fa, una funzione molto utile che però potrebbe non essere mai disponibile su molte vetture.

Ecco perché potreste non visualizzare il pulsante per la segnalazione degli incidenti in Android Auto

Coloro tra voi che ci leggono assiduamente sicuramente ricordano come, qualche giorno fa, vi avessimo riportato la notizia dell’inizio della distribuzione della funzione per la segnalazione degli incidenti stradali (e non solo) all’interno di Android Auto: Google ha introdotto nuovo pulsante a forma di triangolo giallo con un’icona “+” che appare sotto le icone esistenti per Impostazioni, guida audio e bussola. Cliccando sulla nuova icona vengono visualizzate le opzioni per “aggiungere un report” per un incidente, rallentamento, lavori in corso, chiusura di corsia, nonché veicolo in panne, oggetto sulla strada e autovelox.

Si tratta di un’aggiunta particolarmente utile visto che permette agli utenti di segnalare incidenti o eventi pericolosi direttamente dal display del proprio sistema di infotainment, senza più costringerli a distrarsi e ad utilizzare le mani per effettuare le medesime segnalazioni utilizzando lo smartphone.

Tuttavia, diversi utenti non riescono ancora a visualizzare la novità utilizzando l’ultima versione disponibile del servizio di infotainment dell’azienda, perché? La risposta più semplice e immediata chiama in causa il ciclo di rilascio delle novità lato software che, soprattutto per quel che riguarda Android Auto, non è assolutamente regolare e avviene a scaglioni; capita spesso infatti che le novità annunciate dall’azienda facciano la loro comparsa su alcune auto diverse versioni dopo.

In realtà però c’è anche un’altra spiegazione plausibile, che chiama in causa la frammentazione di cui soffre la piattaforma in questione, Android Auto infatti viene utilizzato su diverse automobili, ognuna delle quali monta un display spesso differente dalle altre sia per dimensioni che per densità di pixel. Proprio qui possono nascere i problemi, sembra infatti che se il display della vettura ha un fattore di forma per il quale la sua altezza non è “adeguata”, Android Auto non mostrerà il nuovo pulsante per la segnalazione di incidenti per mancanza di spazio.

Quindi chi non visualizza ancora il nuovo pulsante è destinato a rassegnarsi? Sì e no, in primo luogo potrebbe essere semplicemente necessario attendere ancora un po’ prima di poterlo visualizzare considerando il rilascio graduale, se tuttavia non riusciste per nulla a visualizzare il nuovo pulsante rimane comunque la possibilità di affidarsi ad un dongle esterno (magari il nuovo AAWireless) per apportare alcune modifiche alle impostazioni DPI, modificando infatti la densità delle informazioni sullo schermo dovreste riuscire, dopo qualche tentativo, a visualizzare il nuovo pulsante.