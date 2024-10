In passato OnePlus ha sospeso per circa un anno e mezzo la pubblicità e la commercializzazione dei suoi prodotti in Germania a causa di una controversia legale con Nokia in merito alla presunta violazione di brevetti di proprietà di quest’ultima.

All’inizio di quest’anno lo store ufficiale di OnePlus in Germania è tornato a essere operativo sul mercato tedesco, ma ora al produttore cinese viene nuovamente vietato di vendere smartphone in Germania.

Anche se questa volta il problema non è Nokia, è sempre una questione di brevetti, nello specifico quelli chiave per il 5G e altre tecnologie mobili di InterDigital.

OnePlus costretta a interrompere le vendite di smartphone in Germania

Ancora una volta il negozio online di OnePlus in Germania non ha smartphone in vendita, tuttavia gli altri prodotti sembrano non avere problemi, quindi è chiaro che si tratta di una questione legata alla tecnologia 5G.

OnePlus ha rilasciato la seguente dichiarazione ufficiale in merito:

“OnePlus attribuisce grande importanza ai diritti di proprietà intellettuale e all’accesso equo ai brevetti essenziali standard, essenziali per guidare l’innovazione nel settore. Continueremo a negoziare con InterDigital e desideriamo risolvere questa questione in modo amichevole. Nel frattempo, il nostro impegno in Europa rimane invariato e continueremo a fornire prodotti e servizi eccellenti ai nostri utenti.”

Al momento non è chiaro quando OnePlus potrà vendere di nuovo i suoi smartphone nel mercato tedesco.