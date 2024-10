Nella nostra recensione andata online qualche giorno fa, avevamo espresso qualche perplessità relativa al prezzo finale di Eureka E20 Plus, uno dei robot aspirapolvere presentati dal produttore a IFA 2024. Il prezzo di 499 ci sembrava un po’ alto e avevamo indicato 400 euro come un prezzo più congruo, viste le sue caratteristiche tecniche.

A quanto pare il produttore ci ha ascoltati e ha deciso di lanciare una veloce promozione che vi permette di ottenere proprio quei 100 euro di sconto che fanno rientrare il prezzo nel limite da noi indicato. L’offerta, valida solamente sullo store ufficiale (trovate il link a fine articolo) è di breve durata, visto che avrete tempo, a partire da oggi, solo fino al 5 ottobre.

Eureka E20 Plus

Il nuovo robot aspirapolvere di Eureka è uno dei pochi presenti sul mercato a offrire una stazione di svuotamento priva di sacchetto. Il contenitore per la polvere è infatti di plastica e può essere vuotato direttamente nella spazzatura, senza che sia necessario acquistare nuovi sacchetti, una dimostrazione di attenzione per l’ambiente e per una maggiore sostenibilità.

Tra i suoi punti i forza segnaliamo una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, che fino a poco tempo fa era riservata solo ai robot aspirapolvere di fascia alta, la tecnologia DuoDetect Ai 3D che permette di riconoscere ed evitare gli ostacoli imprevisti, in modo che il robot possa continuare a pulire senza intoppi, e la spazzola di gomma, dotata di un design che riduce in maniera significativa i grovigli di peli e capelli, riducendo la necessità di intervento da parte dell’utente.

Un sistema ciclonico a 13 elementi permette di separare in maniera efficiente la polvere dallo sporco più grosso, evitando di andare a intasare il filtro e prolungandone di fatto la vita utile. Allo stesso tempo si tratta di una soluzione che consente al robottino di mantenere sostanzialmente inalterata nel tempo la potenza di aspirazione, senza il bisogno di pulire i ari elementi.

Il controllo avviene tramite la companion app Eureka, disponibile per Android e iOS, ed è possibile gestire le funzionalità del robot anche attraverso gli assistenti vocali come Google Assistant, Siri e Amazon Alexa. Convincente anche l’autonomia, che può raggiungere le tre ore grazie alla batteria ricaricabile da 5.200 mAh.

Fino al 5 ottobre potete acquistare Eureka E20 Plus a 399 euro invece di 499 euro sullo store ufficiale

