Eureka E20 Plus fa parte dei nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti che Eureka ha lanciato nel corso dell’ultimo IFA e fa dell’aspirazione e della semplicità di utilizzo i suoi punti cardine. Non è un prodotto come tutti gli altri e rientra fra le proposte economiche dell’azienda, ragion per cui è pensato per chi vuole un robot per tutti i giorni dal prezzo contenuto. Noi lo abbiamo provato per qualche settimana nel nostro contesto casalingo e oggi ne parliamo raccontandovi la nostra esperienza e facendo qualche considerazione, a parer nostro fondamentale, da tenere a mente prima di pensare al suo acquisto.

Confezione e accessori

Eureka E20 Plus è un robot aspirapolvere piccolino e votato all’essenziale e perciò arriva in una scatola piccola e poco pesante, davvero facile da trasportare. Oltre a lui, all’interno della confezione troviamo i soliti accessori e cioè la stazione di ricarica e svuotamento, peraltro molto compatta, le spazzole laterali, la spazzola principale a rullo, un filtro per lo sporco, una spazzolina per la pulizia e due moci; non c’è niente altro al suo interno, non che ce ne fosse bisogno considerato che è un robot semplice.

Mappe e rilevamento ostacoli

Nonostante sia un robot semplice, lui possiede tutto quello che serve per fare bene e questo lo si nota già dalla torretta LiDAR dotata della tecnologia proprietaria DuoDetect AI 3D, che, insieme a tutti gli altri sensori, gli consente di operare in maniera impeccabile all’interno dello spazio. Le mappe che lui crea sono precise e abbastanza dettagliate e lo sono già dal primo passaggio utile a mappare l’ambiente, seppur poi vengano affinate e aggiornate con i passaggi successivi, grazie a una notevole bontà del software che si occupa di interpretare i dati raccolti dai vari sensori. Eureka E20 Plus è dotato anche della capacità di riconoscere ed evitare gli ostacoli e dobbiamo ammettere che lo fa e lo fa anche abbastanza bene perché ne riconosce di diversi tipi e li evita aggirandoli con una certa sicurezza. È un robot che, come dicevamo, si sa muovere all’interno dello spazio, cosa non sempre da dare per scontata.

Come aspira

Allora, per spiegare come aspira basterebbe dire che lui è un robot fatto appositamente per aspirare; punto. Non possiede spazzole laterali espandibili o altre caratteristiche di questo genere, però le due spazzole rotanti laterali, la spazzola principale, peraltro anti-groviglio, e l’aspirazione da 8000 Pascal fanno molto bene il loro lavoro. Premesso che i risultati sono sempre influenzati dal tipo, dalla quantità e dall’età dello sporco, lui aspira tutto in una sola passata e lo aspira sulle mattonelle, sui tappeti, sia a pelo corto che lungo, e lo aspira sul parquet, che sono le superfici con cui lo abbiamo utilizzato noi. Riesce a pulire abbastanza bene anche lungo il perimetro dei mobili e in prossimità dei battiscopa, al netto della sua conformazione e del fatto che non possiede spazzole espandibili per arrivare negli angoli più stretti e fino a superfici non lineari; in compenso va come un treno sotto mobili, letti e altri oggetti del genere, tenendo conto della sua altezza, ed è dotato dello svuotamento automatico dello sporco nella stazione di ricarica, senza l’utilizzo di un sacchetto. Aspira bene e a fondo e gli 8000 Pascal si fanno sentire tutti nella pulizia e a dire il vero anche acusticamente, dato che in modalità di aspirazione massima lui fa abbastanza rumore.

Come lava

Sfortunatamente, qui lui va decisamente peggio e il perché è facile da intuire: non possiede alcun sistema di moci rotanti ma integra solo un panno che struscia sulla superficie del pavimento e null’altro. Ciò significa che non è capace di applicare pressione e sfregamento, elementi fondamentali per eliminare macchie e altro sporco del genere. Quello che fa il panno, a conti fatti, è spolverare il pavimento raccogliendo polvere ed eventuali elementi sfuggiti alle spazzole; tutto qua, però almeno è dotato di un sistema di sollevamento automatico di 10 mm per far sì che non strusci sui tappeti così da bagnarli e creare cattivi odori. L’acqua nel serbatoio del panno va inserita a mano poiché la stazione non contiene le vaschette dell’acqua e un sistema di caricamento automatico. Eureka E20 Plus non è un robot fatto per lavare.

App e funzioni

Come ogni robot che si rispetti, anche lui è accompagnato da una buona applicazione che ne consente la personalizzazione a 360 gradi. Una volta aperta e dopo aver creato un account, anche tramite Facebook o Google, è possibile collegare e configurare Eureka E20 Plus. L’interfaccia grafica è facile da navigare e bella da vedere e questo aiuta molto nella configurazione e nella gestione del robot. Le funzioni al suo interno sono le solite che troviamo in tutte le applicazioni di questo genere e permettono di tenere sotto controllo lo stato delle parti del robot, di aggiornare il firmware, di personalizzare la pulizia come potenza, stanze, passaggi, ecc., di visualizzare e modificare le mappe, di visualizzare la pulizia e la batteria residua in tempo reale, di collegare Amazon Alexa e Google Assistant per i comandi vocali e di fare qualche altra cosetta qua e là. Nel complesso è una buona e bella applicazione, peraltro che funziona molto bene, al pari di quelle della concorrenza, però c’è una cosa poco piacevole che riguarda le traduzioni, che sono fatte malissime e per questo fanno perdere di qualità, sono ridicole e spesso anche fuorvianti; l’azienda però ci ha fatto sapere che a breve saranno riviste e che entro il 12 di ottobre saranno sistemate così da essere corrette e comprensibili.

Autonomia

La batteria è da 5200 mAh, capacità standard per i robot di questa fascia, e garantisce una buona sicurezza generale per qualsiasi tipo di pulizia. Anche qui per l’autonomia, come per l’efficacia della pulizia, il discorso è strettamente personale perché dipende dalla potenza di aspirazione, dal tipo di pavimento, dalla quantità di sporco e da svariati altri fattori, perciò fornire dei dati precisi è impossibile; di sicuro lui garantisce un’autonomia più che sufficiente per pulire un qualsiasi ambiente domestico 1-2 volte con una sola ricarica, perciò non c’è alcun problema da questo punto di vista.

Previous Next Fullscreen

Dove e perché acquistarlo

Eureka E20 Plus è disponibile all’acquisto al prezzo di 499 euro su Amazon Italia nelle colorazioni bianca e nera con serbatoio dello sporco trasparente. Un prezzo leggermente alto per un prodotto che in fin dei conti aspira soltanto e che non integra le ultime novità del mercato attuale, seppur il suo obiettivo non è quello di aspirare a essere un top di gamma. Noi lo vedremmo bene a un prezzo intorno ai 400 euro e, infatti, l’azienda ha già messo a disposizione un codice sconto di 70 euro su Amazon così da poterlo acquistare a circa 430 euro. E a questo prezzo è di sicuro da prendere in considerazione, già solo per la qualità generale, seppur lui sia da comprare esclusivamente se si vuole un robot che non costi molto per aspirare lo sporco sul pavimento, altrimenti si potrebbe restare delusi perché lui non è in grado di dare di più, a differenza, per esempio, del modello Eureka J15 Pro Ultra, sempre lanciato a Berlino, che è fatto di tutt’altra pasta.