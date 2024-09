Le TV non sono molto utilizzate per le videochiamate, in quanto le persone in genere preferiscono altri dispositivi, tuttavia Android TV offre la possibilità di sfruttare app come Google Meet per effettuare videochiamate.

Chi utilizza questa soluzione dovrebbe sapere che l’app Google Meet a breve potrebbe essere ritirata dalla piattaforma Android TV.

L’app Google Meet sembra prossima al ritiro da Android TV

Alcune nuove stringhe individuate nel codice dell’ultimo aggiornamento di Google Meet rivelano che l’app non sarà più disponibile sulla piattaforma Android TV.

“Presto non potrai utilizzare Google Meet sulla tua Android TV per effettuare chiamate. Clicca qui sotto per alternative e per saperne di più.“

L’app non resterà in giro nemmeno per altre esigenze e scomparirà del tutto, in quanto la parola “deprecazione” menzionata nelle righe di codice associate non lascia spazio a dubbi.

La documentazione di Google sulla configurazione del servizio non è ancora stata aggiornata per riflettere questa modifica apparentemente imminente e non sappiamo quando il colosso di Mountain View prevede di annunciarla, tuttavia questa decisione potrebbe essere ancora in fase di valutazione.

L’app Google Meet è già stata rimossa dalle TV Samsung nel 2023, quindi la sua imminente sparizione da Android TV non sarebbe una sorpresa e a questo punto sembra inevitabile.