Oltre agli smartphone flagship canonici della serie Xiaomi 14T, al pieghevole a conchiglia Xiaomi MIX Flip e a tante novità per gli indossabili e per l’ecosistema AIoT, Xiaomi ha sfruttato l’evento di lancio berlinese per presentare le nuove Xiaomi TV Max 2025.

Si tratta di due smart TV con Gooogle TV dalle dimensioni monstre, disponibili nel taglio da 85 e da 100 pollici, che puntano tutto su un rapporto qualità-prezzo davvero interessante e che arriveranno in Italia nei prossimi mesi.

Ecco le Xiaomi TV Max, enormi e con Google TV

Le nuove e giganti Xiaomi TV Max 2025 sono caratterizzate da un design in metallo (per il frame e per la base) con cornici attorno al pannello ridotte all’osso. Sia nella versione da 85 che in quella da 100 pollici, troviamo un pannello QLED con risoluzione 4K, refresh rate fino a 144 Hz e supporto al Dolby Vision. Il comparto audio, invece, si affida a due speaker da 15 W e vi è il supporto al Dolby Atmos.

Queste specifiche fanno sì che le due TV siano le compagne ideali per guardare la normale TV (DVB-T2), un film, una serie TV, eventi sportivi e per giocare, anche con le console di ultima generazione: a tal proposito, sono presenti le modalità Filmmaker, il supporto al VRR e ad AMD FreeSync Premium.

La piattaforma su cui ruotano le nuove Xiaomi TV Max si compone di una CPU quad-core (su Cortex-A73) e una GPU Mali-G52 MC1: il tutto è condito da un potente motore di intelligenza artificiale (tecnologie AI PR e AI SR) per l’ottimizzazione della qualità delle immagini e per la gestione delle attività in modo rapido. Sono poi presenti 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna.

Dal punto di vista della connettività, troviamo il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 (è possibile controllare la TV anche tramite lo Xiaomi Watch 2, smartwatch del produttore cinese con Wear OS). Completissima anche la dotazione di porte con tre porte HDMI 2.1, due porte USB (una delle quali è USB 3.0), una porta ethernet, uscita audio ottica, jack audio da 3,5 mm.

Xiaomi si è affidata a Google TV per il software delle nuove TV Max: grazie a questa scelta, sono integrati Google Assistant e la funzionalità Chromecast; troviamo inoltre il supporto a Miracast e ad Apple AirPlay.

Xiaomi TV Max 100 2025

Specifiche tecniche: Dimensioni (senza base): 222,9 x 128 x 9,6 cm

x x Dimensioni (con base): 222,9 x 134,4 x 47,3 cm

x x Peso: 59 kg (senza base) e 59,6 kg (con base)

(senza base) e (con base) Schermo: QLED da 100″ in 4K Refresh rate: fino a 144 Hz Profondità colore: 1,07 miliardi Gamma colori: DCI-P3 (94%) Supporto a Dolby Vision , HDR10+ , HLG

da in Audio: stereo (2 x 15 W), supporto al Dolby Atmos

(2 x 15 W), supporto al Performance: CPU quad-core (Cortex-A73) GPU Mali-G52 MC1 Memoria RAM: 3 GB Memoria interna: 32 GB

Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2

, TV digitale: DVB-T2

Porte: 3x HDMI 2.1 (supporto a CEC, ALLM e VRR) HDMI 1 e HDMI 2 supportano il 4K a 144 Hz HDMI 2 supporta eARC 1x USB 2.0 1x USB 3.0 Ethernet LAN Uscita audio ottica Jack audio da 3,5 mm

Consumi: 450 W (meno di 0,5 W in standby)

(meno di in standby) Sistema operativo: Google TV Google Assistant built-in Chromecast built-in Supporto a Miracast e Apple AirPlay



Xiaomi TV Max 85 2025

Specifiche tecniche: Dimensioni (senza base): 189 x 108,7 x 9,4 cm

x x Dimensioni (con base): 189 x 115,3 x 43,7 cm

x x Peso: 29,8 kg (senza base) e 30,4 kg (con base)

(senza base) e (con base) Schermo: QLED da 100″ in 4K Refresh rate: fino a 144 Hz Profondità colore: 1,07 miliardi Gamma colori: DCI-P3 (94%) Supporto a Dolby Vision , HDR10+ , HLG

da in Audio: stereo (2 x 15 W), supporto al Dolby Atmos

(2 x 15 W), supporto al Performance: CPU quad-core (Cortex-A73) GPU Mali-G52 MC1 Memoria RAM: 3 GB Memoria interna: 32 GB

Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2

, TV digitale: DVB-T2

Porte: 3x HDMI 2.1 (supporto a CEC, ALLM e VRR) HDMI 1 e HDMI 2 supportano il 4K a 144 Hz HDMI 2 supporta eARC 1x USB 2.0 1x USB 3.0 Ethernet LAN Uscita audio ottica Jack audio da 3,5 mm

Consumi: 380 W (meno di 0,5 W in standby)

(meno di in standby) Sistema operativo: Google TV Google Assistant built-in Chromecast built-in Supporto a Miracast e Apple AirPlay



Disponibilità e prezzi delle nuove Xiaomi TV con Google TV

Le nuove Xiaomi TV Max 2025 saranno disponibili in Italia su mi.com a partire da dicembre 2024: il prezzo di listino scelto dal produttore cinese parla di 1299,99 euro per la versione da 85 pollici e di 1999,99 euro per la versione da 100 pollici.

Xiaomi TV Max 85 su mi.com | Xiaomi TV Max 100 su mi.com