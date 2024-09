Xiaomi ha sfruttato l’evento Rivela la notte tenutosi a berlino Berlino per presentare i nuovi smartphone che compongono la serie Xiaomi 14T e per portare in Europa, Italia inclusa, il primo pieghevole a conchiglia della casa, ovvero Xiaomi MIX Flip.

Annunciato in Cina nel mese di luglio, questo pieghevole si pone come diretto rivale di Samsung Galaxy Z Flip6 e di Motorola Razr 50 Ultra, quelli che attualmente rappresentano il top per quanto concede questo segmento, risultando una solta di Mix tra i due concorrenti, anche sul fronte del prezzo.

Xiaomi MIX Flip al debutto in Italia

A tre mesi di distanza dal lancio cinese, Xiaomi MIX Flip debutta anche in Europa, aggiungendo un po’ di pepe al segmento degli smartphone pieghevoli a conchiglia grazie a specifiche tecniche molto interessanti condite da un design abbastanza attuale e da materiali di tutto rispetto.

Si tratta di uno smartphone realizzato con telaio in lega di alluminio 6M42, cerniera compatta “dual-link” in acciaio inossidabile (che può resistere a oltre 500.000 piegature e consente di mantenere lo smartphone aperto a diversi angoli da 45° a 120°), vetro Xiaomi Shield per le parti esterne e vetro flessibile ultra sottile (Ultra-Thin Glass) a protezione dello schermo pieghevole. Manca una certificazione IP, presente invece sui competitor diretti.

Design attuale, dicevamo, che prevede un ampio display interno pieghevole e un ampio display esterno interrotto esclusivamente da due oblò che ospitano il comparto fotografico principale. Internamente troviamo un display Foldable LTPO AMOLED da 6,86 pollici con risoluzione 1224 x 2912 pixel, refresh adattivo da 1 Hz a 120 Hz e luminosità di picco a 3000 nit. Il display esterno, quasi quadrato, è sempre un AMOLED da 4 pollici a 120 Hz (non LTPO) con luminosità di picco a 3000 nit ma la risoluzione è di 1392 x 1208 pixel. Entrambi i display sono certificati da TÜV Rheinland per quanto concerne la bassa emissione di luce blu, l’assenza di sfarfallio e la “compatibilità” con il ritmo circadiano.

Il comparto fotografico, co-ingegnerizzato con Leica come di consueto, è composto da due obiettivi: il sensore principale è il Light Fusion 800 da 50 megapixel stabilizzato otticamente; per il secondo sensore Xiaomi ha optato per un teleobiettivo (stessa scelta di Motorola su Razr 50 Ultra) da 50 megapixel che supporta lo zoom ottico 2x. Sul display interno, all’interno di un foro circolare, è incastonata una fotocamera selfie da 32 megapixel. Completano il comparto multimediale l’audio stereo e tre microfoni.

Scheda tecnica al top per un pieghevole a conchiglia

Cuore pulsante dello Xiaomi MIX Flip è lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, SoC che attualmente rappresenta il non-plus-ultra per quanto concerne il panorama Android: al SoC, tenuto a bada da un sistema di raffreddamento 3D (VC da 3500 m² con design a “scala”), sono affiancati 12 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e ben 512 GB (UFS 4.0) di spazio di archiviazione. Il dispositivo risulta completissimo anche dal punto di vista della connettività (5G su due SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4), migliorata grazie anche alla presenza del chip Xiaomi Surge T1 che ottimizza la potenza del segnale radio.

La batteria integrata è da 4780 mAh, molto più capiente rispetto alla concorrenza (sia Galaxy Z Flip6 che Razr 50 Ultra si fermano a 4000 mAh), è garantita per mantenere l’80% della capacità iniziale dopo 1600 cicli di ricarica. Sono presenti i chip Xiaomi Surge G1 e R1 per gestire al meglio batteria e ricarica rapida che, a proposito, è disponible soltanto via cavo a 67 W (Xiaomi HyperCharge).

Sul fronte del software, Xiaomi MIX Flip debutta sul mercato con a bordo HyperOS, basato su Android 14, sistema operativo “flessibile” dotato alcune peculiarità specifiche per l’utilizzo del “piccolo” display esterno, in grado di assolvere la maggior parte delle funzionalità dello smartphone, che mette a disposizione dell’utente tantissimi widget. Lo smartphone può inoltre contare sulla doppia intelligenza artificiale: quella targata Xiaomi e quella targata Google.

Scheda tecnica - Xiaomi MIX Flip Dimensioni: 167,5 x 74 x 7,6 mm (aperto) e 74 x 74 x 16 mm (chiuso)

x x (aperto) e x x (chiuso) Peso: 190 grammi

Display interno: Foldable LTPO AMOLED da 6,86″ con risoluzione 1224 x 2912 pixel , refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco a 3000 nit

da con risoluzione x , refresh rate fino a e luminosità di picco a Display esterno: AMOLED da 4″ con risoluzione 1392 x 1208 pixel , refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 3000 nit

da con risoluzione x , refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 12 GB (RAM LPDDR5X) e 512 GB (spazio di archiviazione, UFS 4.0)

(RAM LPDDR5X) e (spazio di archiviazione, UFS 4.0) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + 50 MP tele, zoom ottico 2x)

(50 MP principale + 50 MP tele, zoom ottico 2x) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e connettività: 5G (doppia Nano-SIM), Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , GPS dual-band, NFC , IR , USB-C

(doppia Nano-SIM), , , dual-band, , , Batteria: 4780 mAh con ricarica rapida cablata a 67 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HyperOS basato su Android 14

basato su Per maggiori informazioni sulle specifiche, potete consultare la scheda tecnica completa di Xiaomi MIX Flip

Galleria immagini dello smartphone

Disponibilità e prezzo in Italia di Xiaomi MIX Flip

Lo Xiaomi MIX Flip è disponibile da oggi (26 settembre 2024) in Italia su mi.com e presso Xiaomi Store Italia, nelle due colorazioni Black e Purple e nella singola configurazione di memoria con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, proposta al prezzo di listino di 1299,90 euro.

C’è anche una promo lancio, disponibile fino al 31 ottobre 2024: il primo pieghevole a conchiglia targato Xiaomi è infatti disponibile in bundle con Xiaomi Watch S3 (valore commerciale pari a 149,99 euro) allo stesso prezzo del solo smartphone; inoltre, è possibile usufruire di un coupon dal valore di 100 euro, della extra-valutazione dell’usato (100 euro) e della possibilità di acquisto rateale a tasso zero.