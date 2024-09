Dalla giornata di ieri è ufficialmente disponibile per l’acquisto nel Bel Paese il nuovo Google TV Streamer, dispositivo votato all’intrattenimento domestico lanciato lo scorso agosto a partire dagli Stati Uniti; il colosso di Mountain View ha voluto stravolgere quella che in precedenza era l’offerta di dongle HMDI proprietari con i vari dispositivi Chromecast, proponendo un box con un nuovo fattore di forma e specifiche tecniche migliorate.

Per quanto questa tipologia di dispositivi sia molto in voga, non tutti potrebbero essere interessati all’acquisto considerando il prezzo di vendita, soprattutto se già in possesso di un dispositivo analogo magari sempre made by Google. Tuttavia, se non volete spendere 119 euro per l’acquisto di un nuovo Google TV Streamer, potete comunque portarvene a casa un pezzo per una cifra decisamente più modesta.

Il telecomando del nuovo Google TV Streamer è disponibile per l’acquisto sul Google Store

Per tutti coloro che alle varie Fire TV, Apple TV e simili preferiscono l’esperienza utente offerta dalla piattaforma Google TV, il nuovo box per l’intrattenimento domestico dell’azienda rappresenta senza dubbio un’ottima alternativa; il dispositivo offre infatti un’esperienza utente migliorata rispetto alle Chromecast delle precedenti generazioni, anche grazie a tutta una serie di migliorie sotto il cofano. Rinfreschiamoci la memoria con le principali caratteristiche tecniche di Google TV Streamer:

Specifiche tecniche di Google TV Streamer: risoluzione video fino a 4K HDR, 60 fps

formati supportati: video: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.1, Matter, Thread

porte: USB Type-C (power e data), HDMI 2.1 (Type A, cavo non incluso) ed Ethernet

sistema operativo: Android TV 14

dimensioni e peso: 161,6 x 75,6 x 26,7 mm, 160,7 g

Oltre all’estetica rinnovata del box in sé, una delle novità introdotte dall’azienda è il nuovo Telecomando Vocale di Google TV Streamer: l’indispensabile accessorio si presenta con un design leggermente più alto e una finitura anti scivolo nella parte posteriore per renderne più comodo l’utilizzo, Google ha inoltre modificato la disposizione dei pulsanti ottimizzandola per adattarsi alle mani di tutti, introducendo anche un tasto di scelta rapida programmabile grazie al quale gli utenti possono personalizzare maggiormente l’esperienza d’uso. Il nuovo telecomando supporta poi la nuova funzionalità “Trova il mio telecomando”, grazie alla quale è possibile utilizzare frasi come “Hey Google, trova il telecomando“ o premere il pulsante sul retro di TV Streamer per farlo suonare.

Ad ogni modo sullo store dell’azienda è possibile acquistare non solo Google TV Streamer, ma si può comprare anche solo il nuovo telecomando: con un costo di 19,99 euro il dispositivo risulta compatibile, oltre che con il nuovo box, anche con Chromecast con Google TV (4K e HD). Si tratta di un’ottima occasione per tutti coloro che già possiedono uno dei dispositivi appena menzionati, che sono soddisfatti delle loro prestazioni, ma che vogliono al contempo migliorare in parte l’esperienza d’uso; qualora foste interessati vi lasciamo qui sotto il link per il Google Store.

Acquista il Telecomando Vocale di Google TV Streamer sullo store ufficiale