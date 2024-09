In occasione del CES 2024 Google ha svelato il nome ufficiale della mascotte di Android, che è stata chiamata The Bot. Successivamente su Google Merchandise Store il colosso di Mountain View ha messo in vendita un simpatico modellino di The Bot come un nuovo gadget Android Classic Collectible dedicato ai collezionisti del robottino verde. Ora Google ha messo in vendita una variante di The Bot che si illumina al buio.

Google lancia la nuova variante luminescente della mascotte “The Bot”

Ora Google Merch Store offre anche una variante chiara della minifigure The Bot che viene descritta come un nuovo oggetto da collezione Android che si illumina al buio. Le braccia e la testa del modellino sono snodabili e il prodotto viene fornito in una confezione regalo. La figura in vinile da 3 pollici sfoggia lo stesso design di quella verde, ma è di un materiale di colore bianco alla luce del giorno e in un ambiente buio si illumina di una tonalità verde.

Purtroppo lo store di Google non include immagini del robottino quando si illumina e l’immagine sulla confezione di vendita non rende bene l’idea. La nuova variante di The Bot è ordinabile solo negli Stati Uniti al prezzo di 21 dollari, tuttavia al momento della scrittura risultano disponibili circa 700 unità in magazzino.