Il team di svilupaptori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei vari servizi offerti dal colosso di Mountain View e uno degli ultimi esempi di tale impegno arriva da Google Calendar.

Al momento, i compleanni che vengono visualizzati in Google Calendar si basano sulle informazioni di Google Contatti ma a breve agli utenti sarà data la possibilità di crearli manualmente.

Google Calendar per Android si arricchisce di una comoda funzione

Il colosso di Mountain View ha annunciato che l’applicazione Android di Google Calendar può ora contare sulla possibilità per gli utenti di creare e modificare i compleanni in modo diretto.

La pagina per la creazione degli eventi mostrerà in alto la nuova opzione dedicata ai compleanni (accanto a quelle per eventi e attività) e, selezionandola, gli utenti potranno completare i campi per aggiungere il nome del “festeggiato” e la sua data di nascita, con la possibilità di impostare le relative notifiche ed il colore.

Una volta creato, l’evento avrà una copertina grafica a tema e verrà aggiunto al proprio calendario dei “Compleanni”.

Questa novità sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace e con account Google personale e inizierà ad essere implementata nell’applicazione Android nel corso delle prossime settimane.

Il team del colosso di Mountain View ha reso noto che la novità in questione è in fase di implementazione anche per la versione Web di Google Calendar mentre gli utenti iOS dovranno avere un po’ più di pazienza.

Se desiderate scaricare le varie versioni dell’app Google Calendar per Android man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata qui). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: