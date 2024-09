L’inizio del rollout di Android 15 è previsto a ottobre per i dispositivi Pixel, ma ora abbiamo una data di quando Google potrebbe dare il via alle danze.

In genere il colosso di Mountain View distribuisce gli aggiornamenti di lunedì, ma la data per Android 15 è quella del 15 ottobre secondo Android Headlines, in quanto il 14 ottobre è tecnicamente un giorno festivo negli Stati Uniti (Columbus Day).

Android 15 verrebbe distribuito sui dispositivi Google Pixel a partire dal 15 ottobre

Stando a quanto riferito, a partire dal 15 ottobre Android 15 sarà disponibile per la serie Google Pixel 6 e successive e questo sarà il primo aggiornamento Android disponibile per i dispositivi Pixel solo Tensor, nonché l’ultimo aggiornamento Android garantito per Pixel 6 e Pixel 6 Pro che tuttavia continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 2026, come stabilito dalla politica di supporto software di Google.

Tuttavia il lancio potrebbe slittare se Google trovasse altri bug che devono essere eliminati prima della data del 15 ottobre, ma con il tempo extra che Google sta dedicando a questo aggiornamento, è auspicabile che possa essere lanciato con molti meno bug rispetto al passato.

Alcuni lanci di Android con i nuovi Pixel sono stati particolarmente difficili. Nel 2020 Google Pixel 6 è stato lanciato con oltre 150 bug e Google ha lavorato fino a gennaio 2021 per implementare effettivamente le correzioni e anche il lancio dell’anno scorso non è stato privo di inconvenienti.