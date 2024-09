A distanza di qualche settimana dal lancio cinese, HONOR Magic V3 è ufficiale anche nella versione globale: il nuovo smartphone Android pieghevole è tra i protagonisti di IFA 2024 ed disponibile all’acquisto in Italia e in tanti altri Paesi a partire da oggi, senza grossi cambiamenti rispetto alla versione lanciata lo scorso luglio.

HONOR Magic V3 arriva in Europa: a IFA 2024 esordio per la versione globale

HONOR Magic V3 è stato presentato lo scorso luglio in Cina, con la consapevolezza di un suo successivo arrivo a livello globale. Quest’oggi è finalmente arrivato questo momento, con lo smartphone che fa il suo esordio sul mercato europeo e italiano insieme ad apposite proposte di lancio.

Lo smartphone pieghevole mette a disposizione un formato a libro (simile a quello che possiamo trovare ad esempio su Samsung Galaxy Z Fold6, Xiaomi MIX Fold 4 e OnePlus Open) con doppio schermo OLED LTPO con refresh rate fino a 120 Hz: troviamo un display esterno 21:9 da 6,43 pollici affiancato da un display interno da 7,92 pollici, entrambi con supporto alla HONOR Magic-Pen e con PWM dimming fino a 4320 Hz. La casa cinese ha sviluppato la prima tecnologia AI Defocus Display del settore, che fa il suo debutto proprio su Magic V3: questa tecnologia utilizza algoritmi AI sul dispositivo per simulare gli effetti dei segmenti multipli defocus (DIMS) sul display; questo induce una sfocatura controllata del campo visivo periferico dell’utente, inibendo l’allungamento assiale dell’occhio e attenuando lo sviluppo della miopia. La funzione può essere attivata e disattivata manualmente.

Il cuore rimane il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da almeno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A livello fotografico troviamo ben cinque sensori: nella parte esterna trova posto una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP (f/1.6), sensore ultra-grandangolare da 40 MP (f/2.2) e teleobiettivo periscopico da 50 MP (f/3.0); sono poi presenti due fotocamere grandangolari da 20 MP (f/2.2), una nel display esterno e una in quello interno (con fori).

Lo smartphone introduce una nuova batteria al silicio-carbonio di terza generazione, che mira a offrire durata e prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Per aumentare la capacità delle sue batterie, HONOR incorpora un materiale a base di silicio per i suoi anodi, che vanta una capacità teorica di 4200 mAh/g, ovvero 10 volte quella della grafite. Rispetto alla batteria del predecessore, Magic V3 ha uno spessore ridotto del 4,4% e un aumento del 5,74% della densità energetica.

In più, grazie all’integrazione del Power Enhanced Chip HONOR E1 e di un sistema di gestione dell’alimentazione, la batteria offre miglioramenti sostanziali nelle prestazioni a temperatura normale e a bassa temperatura, con passi avanti nell’efficacia della gestione energetica. Il chipset ottimizza il processo di ricarica per ottenere una carica più completa della batteria, scaricandola in modo efficiente per combattere i problemi di invecchiamento. A livello di capacità abbiamo 5150 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 66 W e alla ricarica wireless da 50 W.

Specifiche tecniche di HONOR Magic V3: display interno OLED LTPO da 7,92 pollici a risoluzione 2344 x 2156 con refresh rate fino a 120 Hz

display esterno OLED LTPO da 6,43 pollici a risoluzione 2376 x 1060 con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP

batteria da 5150 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W e ricarica wireless da 50 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

HONOR Magic V3 arriva con MagicOS 8.0.1 e Android 14, con diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e pensate per sfruttare l’ampio spazio. In occasione del lancio, HONOR annuncia la sua collaborazione con Google Cloud per il debutto di tre funzioni cloud AI: si tratta di AI Eraser (per rimuovere gli oggetti indesiderati dalle immagini), Face to Face Translation e HONOR Notes Multi-language Live Translation; gli utenti possono sfruttare la funzione di traduzione faccia a faccia in tempo reale utilizzando entrambi gli schermi, e HONOR Notes con funzione voice-to-text, traduzione in tempo reale e identificazione dell’utente.

In più, il dispositivo è dotato della funzione AI Magic Portal, che sfrutta il machine learning per fornire raccomandazioni personalizzate, con un miglioramento: Magic V3 propone la funzione Magic Portal on Foldable, che sfrutta l’ampio schermo interno per aprire contemporaneamente più applicazioni.

Come anticipato, HONOR Magic V3 è il più sottile al mondo nel suo settore grazie a uno spessore di 9,2 mm: il risultato è stato raggiunto sfruttando 19 materiali innovativi e 114 microstrutture. È stato costruito per resistere all’usura quotidiana grazie all’utilizzo di materiali innovativi: sfrutta una fibra speciale come materiale per la scocca, in grado di offrire una resistenza agli urti superiore. Allo stesso tempo offre uno spessore ridotto per la cover posteriore e una cerniera HONOR Super Steel con certificazione di durata SGS, garantita per almeno 500.000 cicli di piegatura. Non manca la certificazione IPX8, che garantisce la resistenza all’acqua.

Prezzi e uscita di HONOR Magic V3 in Italia

HONOR Magic V3 viene proposto in Italia al prezzo consigliato di 1999,90 euro, ma è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale con uno sconto di 300 euro che fa scendere la cifra a 1699,90 euro. In più è possibile approfittare di bundle speciali: aggiungendo 1,90 euro si può abbinare la Magic-Pen o il caricabatterie HONOR SuperCharge da 66 W, mentre con 32,90 euro si può abbinare l’HONOR Wireless SuperCharge Stand per la ricarica wireless.

Il nuovo smartphone pieghevole è disponibile anche su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica a partire proprio da oggi, 5 settembre. Presso Unieuro e MediaWorld, ma anche Expert, Euronics e Trony, è possibile approfittare degli sconti dedicati ai preordini che vi abbiamo anticipato i giorni scorsi, con ribassi fino a 500 euro validi fino al 15 settembre 2024.