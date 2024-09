Il team di svilupaptori di Google lavora senza sosta alle varie applicazioni dell’azienda e talvolta delle funzionalità rimosse possono essere reintrodotte, così come ci viene ricordato da Google Chrome.

Il popolare browser Web del colosso di Mountain View è soggetto ad una serie senza sosta di modifiche e miglioramenti e quasi sempre le novità vengono testate attraverso appositi flag da abilitare manualmente: pare che tra le modifiche in fase di lavorazione ve ne sia una che alcuni anni fa era già presente in Google Chrome, ossia la barra inferiore.

La barra inferiore potrebbe tornare in Google Chrome

Stando a quanto è stato riportato dal popolare leaker Leopeva64 su X, su Chromium sono stati trovati dei riferimenti ad una barra degli strumenti inferiore (“Add a new flag for the bottom toolbar” e “If enabled, displays the toolbar at the bottom”).

Una barra inferiore in un browser può essere molto comoda soprattutto sugli smartphone e i tablet più grandi, nei quali potrebbe essere necessario usare l’altra mano per raggiungere la barra degli indirizzi in alto.

C’è da tenere presente che una barra inferiore era già stata implementata dal team di sviluppatori di Google Chrome diversi anni fa, per essere poi rimossa nel 2020 senza alcuna informazione su una sua eventuale reintroduzione.

Solitamente le modifiche di Chromium Gerrit interessano in un primo momento le build del canale Canary e pertanto è lì che dovrebbe essere visualizzata la nuova barra inferiore. Nel caso in cui dovesse convincere i tester, successivamente sarà implementata per tutti gli utenti nel canale stabile di Google Chrome.

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere informazioni dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View.