Se siete tra coloro che rischiano spesso di perdere oggetti, come mazzi di chiavi, portafogli e non solo, allora è probabile che le due offerte di cui stiamo per parlarvi possano fare al caso vostro. Unieuro propone in sconto due tracker compatibili con la rinnovata rete Trova il mio dispositivo di Google: vediamo come approfittarne e portarvi a casa Chipolo ONE Point e CARD Point con generose offerte.

Chipolo ONE Point e CARD Point in super offerta da Unieuro

Trova il mio dispositivo consente di localizzare, proteggere ed eventualmente resettare il dispositivo Android in caso di smarrimento. Esiste da diverso tempo sugli smartphone del robottino, ma solo durante la scorsa primavera Google si è decisa a lanciare concretamente la rete in grado di far fare il salto definitivo alla funzione. La rete è utile anche per i tracker come i due di cui stiamo parlando, ossia Chipolo ONE Point e Chipolo CARD Point, che possono risultare fondamentali per rintracciare chiavi, zaini, bagagli o quant’altro.

I due tracker possono sfruttare la rete composta da milioni di dispositivi Android in circolazione: quando smartphone del robottino passano nelle vicinanze possono infatti contribuire al ritrovamento mostrandone la posizione sulla mappa. Non manca la possibilità di farli suonare quando ci si trova nei loro pressi. Il modello ONE Point è più adatto per essere agganciato a mazzi di chiavi, ma anche a zaini e bagagli, e può contare su una batteria sostituibile CR2032, dalla durata di circa un anno. CARD Point è invece l’ideale per il portafogli grazie allo spessore di 2,4 mm, e offre una batteria integrata dalla durata di circa due anni.

Chipolo ONE Point e CARD Point sono stati lanciati al prezzo consigliato di rispettivamente 39,90 euro e 42,90 euro, ma potete acquistarli in offerta sul sito Unieuro a cifre più intriganti: sono richiesti 24,90 euro per il primo e 29,90 euro per il secondo, con spedizione gratuita o ritiro in negozio. Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui in basso: