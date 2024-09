Google ha iniziato a distribuire una serie di nuove funzionalità su Chrome, pensate per garantire una protezione più avanzata contro le minacce online, in modo da offrire agli utenti un maggiore controllo sui propri dati personali. Infatti, con l’ultima versione del browser, gli utenti potranno sfruttare il Controllo di sicurezza, ora potenziato, per gestire più facilmente le notifiche indesiderate e concedendo permessi temporanei ai siti web.

Protezione avanzata grazie al miglioramento del Controllo di sicurezza

La funzione “Controllo di sicurezza”, ora migliorata, lavora in automatico in background così da proteggere gli utenti. Controlla periodicamente e ci avvisa se rileva problemi, come i permessi concessi a siti che non visitiamo più o notifiche che potrebbero essere fastidiose. Se c’è un problema di sicurezza che richiede attenzione, Chrome lo segnalerà.

Inoltre, verranno bloccate automaticamente le notifiche ingannevoli dai siti che Google Safe Browsing considera rischiosi. Su desktop, la funzione continuerà a controllare se ci sono estensioni di Chrome potenzialmente pericolose e ci guiderà nella loro rimozione. Ci aiuterà a mantenere aggiornati gli strumenti di sicurezza, verificare la robustezza delle password e attivare le protezioni di Google Safe Browsing, permettendoci di scegliere il livello di sicurezza che desideriamo.

Ora basta un tap per annullare le notifiche indesiderate

Finalmente Google semplifica il processo per disattivare le fastidiose notifiche dei siti web. Sui dispositivi Pixel e, presto, su molti altri smartphone Android, sarà sufficiente fare un tap su “Annulla iscrizione” direttamente dal pannello delle notifiche permettendoci così di bloccare quelle provenienti da un sito specifico. Questa funzione, già disponibile sui dispositivi Pixel, ha ridotto del 30% il numero di notifiche, e Google prevede di estenderla presto all’intero ecosistema Android.

Arrivano anche i permessi temporanei per i siti web

Grazie ai permessi temporanei, che arriveranno sia su Android che su desktop, Chrome offre a tutti gli utenti un controllo maggiore sui dati condivisi con i siti web. Ora possiamo concedere permessi specifici, come ad esempio l’accesso alla fotocamera o al microfono, anche solo per una singola sessione. Infatti, una volta chiusa la pagina, i permessi precedentemente concessi saranno automaticamente revocati, e il sito non potrà più accedervi fino a quando i permessi non verranno nuovamente concessi dall’utente.

Grazie a questa carrellata di nuove funzionalità, Chrome continua a migliorare la sicurezza della navigazione e a offrire agli utenti un controllo sempre maggiore sulla loro privacy e, quindi, sui loro dati personali.