Altroconsumo ha rilasciato il suo Osservatorio sulle reti mobili che tiene conto del periodo compreso tra il luglio 2023 e il giugno 2024, e conferma il risultato ottenuto lo scorso anno: anche questa volta è Vodafone il miglior operatore mobile in Italia per le reti 4G e 5G. Andiamo a scoprire i punteggi e la classifica nel dettaglio, che vede combattere TIM, WINDTRE, Iliad e Fastweb.

Vodafone è ancora il miglior operatore mobile in Italia per Altroconsumo

La classifica sulla qualità della rete mobile in Italia di Altroconsumo è il risultato del monitoraggio delle reti condotto da luglio 2023 e giugno 2024 attraverso l’app CheBanda. Tramite quest’ultima, gli utenti possono misurare la qualità della rete del proprio operatore, condividendo i dati con Altroconsumo. Come anticipato, ad avere la meglio è di nuovo Vodafone, che ha raggiunto un punteggio di 63.842, staccando di oltre 20.000 punti gli altri operatori. Il documento di quest’anno include anche Fastweb come quinto operatore, e combina tutte le tecnologie tra cui il 5G, con relative modifiche all’algoritmo. A tal proposito, l’app CheBanda ha segnalato un crescente utilizzo della connettività di quinta generazione: siamo arrivati a poco meno del 20%, quando un paio di anni fa non si arrivava al 5%.

L’operatore rosso risulta in testa per quanto riguarda la velocità di trasmissione per scaricare dati (download) e per inviarli (upload), con velocità di rispettivamente 70,1 Mbps e 14,8 Mbps, ulteriormente migliorate rispetto allo scorso anno; anche nella velocità sotto rete 5G è in testa con una velocità di download di circa 193 Mbps. Vodafone ottiene anche il miglior punteggio nella qualità di navigazione Internet e di visione in streaming.

Con i già citati 63.842 punti Vodafone stacca nettamente i rivali: al secondo posto della classifica generale troviamo TIM con 40.146 punti, seguita da Fastweb (38.285), WINDTRE (27.221) e Iliad (26.354). Vale la pena sottolineare come Fastweb abbia ottenuto migliori risultati di TIM nel 4G, e che WINDTRE e Iliad risultino molto vicine soprattutto nel 4G, con un leggero vantaggio della prima in 5G.

La classifica relativa al solo 4G vede nell’ordine Vodafone (47.103 punti), Fastweb (31.087), TIM (29.983), Iliad (22.181) e WINDTRE (21.203), mentre quella relativa al solo 5G vede alcune posizioni invertite: abbiamo sempre Vodafone al primo posto (130.801 punti), seguita da TIM (80.798), Fastweb (67.076), WINDTRE (51.290) e Iliad (43.048).

Sotto rete 4G la velocità media nazionale è di 51,4 Mbps in download e 10,5 Mbps in upload: come detto più su, Vodafone arriva a rispettivamente 70,1 Mbps e 14,8 Mbps; seguono Fastweb con 49,3 Mbps e 7,6 Mbps, TIM con 46,3 Mpbs e 8,8 Mbps, Iliad con 34,1 Mbps e 7 Mbps e WINDTRE con 32,5 Mbps e 7,7 Mbps. Sotto rete 5G è sempre Vodafone in cima alla classifica, con 193,4 Mbps in download e 24,3 Mbps in upload; seguono TIM (125,4 e 13,4 Mbps), Fastweb (101,6 e 11,4 Mbps), WINDTRE (76,1 e 11,7 Mbps) e Iliad (62,9 e 10,5 Mbps).

Per maggiori informazioni sul report di Altroconsumo sui migliori operatori di rete mobile potete seguire questo link. Se volete contribuire per le prossime volte potete scaricare gratuitamente l’app CheBanda dal Google Play Store, seguendo il badge qui in basso.