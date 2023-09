Qual è il miglior operatore di rete mobile sul territorio italiano? Altroconsumo risponde alla domanda attraverso il report a cura dell’Osservatorio hi-tech, un monitoraggio dei vari operatori di telefonia mobile effettuato sfruttando l’app CheBanda: si tratta ancora una volta di Vodafone. Andiamo insieme a scoprire i dettagli e come se la sono cavata i vari operatori nei test.

Altroconsumo incorona ancora Vodafone: l’operatore rosso è il migliore

Altroconsumo ha elaborato quasi 83.000 test effettuati attraverso l’app CheBanda da parte di più di 13.000 utenti dei quattro principali operatori italiani, ossia TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad. Il periodo preso in esame è quello che va dal luglio 2022 al giugno 2023: oltre l’82% dei test sono stati svolti sotto rete 4G, e solo una piccola parte tra 3G (meno del 2%) e 2G (inferiore all’1%); per quanto riguarda il 5G arriviamo intorno al 15%, un valore sensibilmente superiore rispetto al 4% di un anno fa: segno dell’effettiva espansione della connettività di quinta generazione, sia per quanto concerne le reti sia per la quantità di dispositivi compatibili tra le mani degli utenti. I test 5G sono stati scorporati da quelli che concorrono alla classifica generale e sono stati presentati a parte.

Al primo posto della classifica, come anticipato, abbiamo ancora una volta Vodafone. L’operatore rosso è stato il Migliore del Test e ha fatto registrare 36.392 punti, lasciando il vuoto dietro di sé; gli altri seguono a distanza, con TIM e Iliad in un testa a testa (rispettivamente 24.553 e 24.233 punti) e WINDTRE leggermente più giù con 21.835 punti. Il confronto dell’anno precedente (luglio 2021-giugno 2022) aveva fatto registrare valori superiori sia per WINDTRE sia per Iliad, mentre TIM e Vodafone hanno quest’anno alzato l’asticella in modo significativo (+17 e +21% rispettivamente).

I punteggi (soprattutto degli ultimi due operatori citati) fanno capire come gli operatori siano rivolti verso il 5G, ma non abbiano lasciato indietro l’ormai più che matura connettività di “vecchia” generazione. Si nota infatti ancora un impegno nel continuare a migliorare le prestazioni della rete 4G, che riesce a soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti. La rete 4G gode di ottima salute in Italia, e i dati riportati sulle velocità di download e upload regione per regione sono generalmente soddisfacenti (Basilicata, Valle d’Aosta e Molise a parte, per i quali non ci sono abbastanza dati di tutti gli operatori).

Da parte sua, la connettività 5G offre performance nettamente superiori, e le aree raggiunte sono in crescita, ma non ha ancora raggiunto significativi livelli di copertura. Dai dati emerge una disponibilità ancora limitata principalmente alle maggiori città: sono 1200 gli utenti ad aver svolto test su rete 5G a livello nazionale, contro quasi 20.000 che li hanno svolti su rete 4G.

Tornando ai punteggi del test, vale la pena specificare quali siano esattamente i parametri di cui l’algoritmo di CheBanda tiene conto per stilare la classifica. Sono quattro:

velocità di download : il tempo necessario per scaricare un file di una determinata dimensione;

: il tempo necessario per scaricare un file di una determinata dimensione; velocità di upload : il tempo necessario per inviare un file di una determinata dimensione;

: il tempo necessario per inviare un file di una determinata dimensione; qualità della visione di video : verifica il tempo di caricamento del video selezionato, con eventuali pause (buffering) e tempi di attesa;

: verifica il tempo di caricamento del video selezionato, con eventuali pause (buffering) e tempi di attesa; qualità di navigazione su siti Internet: monitora l’accesso ad alcuni tra i siti web più visitati, verificando se le pagine si aprono correttamente e in quanto tempo.

Per ogni utente viene considerata la media dei risultati rispetto alla località in cui effettua la prova. Inoltre, due diverse località pesano sul giudizio nazionale in proporzione ai loro abitanti. Volete partecipare anche voi ai test di Altroconsumo per contribuire ai prossimi monitoraggi? Non dovete fare altro che scaricare l’app gratuita CheBanda, disponibile sia sul Google Play Store sia su App Store di Apple, ed eseguire qualche test. Con quest’ultima potrete non solo verificare i quattro parametri qui sopra, ma anche valutare la connessione in mobilità (in auto o in treno, ad esempio). Vi lasciamo al badge per scaricare l’app dal Play Store:

